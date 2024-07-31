اختطاف المتحدث السابق باسم الحركة المدنية المصرية أثناء توجهه لحضور ندوة عن مكافحة الفساد

القاهرة- “القدس العربي”: اختطفت قوة أمنية المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، يحيى حسين عبد الهادي، وهو في طريقه لحضور ندوة في حزب تيار الأمل “تحت التأسيس”، عن مكافحة الفساد، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي.

وقال علي: “أبلغني الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي، في شارع صلاح سالم، في طريقهما لحضور ندوة في حزب تيار الأمل تحت التأسيس”.

وأضاف ” أثناء وقوف السيارة في الشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول”، قبل أن يعود ويؤكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من نيابة أمن الدولة العليا يفيد بوجود المهندس يحى حسين عبد الهادى بمقرها لبدء التحقيق معه.

وكانت محكمة قضت في أبريل/ نيسان الماضي بتأييد حكم حبس عبدالهادي المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، في القضية رقم 1206 لسنة 2023، على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة خارج البلاد وداخلها وبث الرعب بين المواطنين، بسبب نشره مقالات رأي، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية المهندس يحيى حسين عبدالهادي الثانية”.

وكان عبد الهادي، قضى سنتين في الحبس الاحتياطي، بعد اعتقاله بشأن مقال كتبه ينتقد فيه سياسات السلطة في مصر، قبل أن يصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالعفو عنه في يونيو/ حزيران 2022.