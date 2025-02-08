اختطاف امرأة على طريقة أفلام “الأكشن”من طرف عصابة في المغرب- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: فادت مصادر محلية في المغرب أن امرأة تعرضت، الجمعة، لعملية اختطاف في وضح النهار من طرف عصابة كانت في سيارة، حيث جرى اقتيادها إلى وجهة غير معلومة.

وتقدمت الضحية بشكاية إلى الأمن المغربي في مدينة سيدي بنور المجاورة لمدينة الجديدة (حوالي 100 كيلومتر عن الدار البيضاء)، حكت فيها تفاصيل تعرضها للاختطاف واستنطاقها من طرف عصابة مكونة من ثلاثة أفراد.

وذكرت مصادر أن الهدف من عملية الاختطاف كان الحصول على مبلغ مالي تحصلت عليه المرأة المسنة من بيع عقار اختلفت الروايات بشأنه بين قطعة أرض ومنزل، وبعد ساعة من الاحتجاز والاستجواب أعادها أعضاء العصابة إلى منزلها في أحد أحياء مدينة سيدي بنور.

وجرى تداول مقطع فيديو يوثق للحظة الاختطاف، حيث ظهرت السيدة وهي تحمل دلوا ومستلزمات الحمام الذي كانت تقصده، حين اعترض سبيلها شخص بلباس امرأة، فيما قالت روايات أخرى إنها كانت فعلا امرأة.

وكان استعمال القوة واضحا في إدخال المرأة إلى السيارة بعد دفعها من طرف الشخص الذي كان يمشي بجانبها بهدوء، وبعد توقف السيارة زج بها بعنف داخل المركبة التي انطلقت مسرعة.

ووفق المصادر نفسها، فقد قام أعضاء العصابة بتفتيش منزلها أثناء احتجازها دون أن يعثروا على أي أموال، لأن الضحية كانت قد أودعتها في حسابها بالبنك، مما دفع العصابة إلى الاستسلام للأمر الواقع وإعادتها إلى منزلها بعد نحو ساعة.

وفتحت الشرطة تحقيقا قضائيا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع التفاصيل والملابسات والدوافع المتعلقة بعملية الاختطاف.