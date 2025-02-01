اختفاء بيانات ومعلومات هامة من مواقع هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

واشنطن: اختفت معلومات ومجموعات بيانات رئيسية من مواقع هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، مما أثار قلق علماء الأوبئة وعلماء آخرين ومواطنين مهتمين.

وفي مساء أمس الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة، قالت صفحة معنية ببيانات فيروس نقص المناعة البشرية التابعة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض أن “الصفحة التي تبحث عنها غير موجودة”، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت .

ولم تعد المعلومات المتعلقة بالفوارق المعروفة باسم مؤشر الضعف الاجتماعي ومؤشر العدالة البيئية، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالشباب من مجتمع الميم، متاحة أيضا.

وقالت جمعية الأمراض المعدية في أمريكا في بيان أمس الجمعة: “إن إزالة الموارد المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ومجتمع الميم من مواقع هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوكالات الصحية الأخرى يثير قلقا بالغا ويخلق فجوة خطيرة في المعلومات العلمية والبيانات لمراقبة والرد على تفشي الأمراض.”

وأضافت المجموعة، التي تضم أعضاء من الأطباء والعلماء وخبراء الصحة العامة المتخصصين في الأمراض المعدية: “المعلومات الدقيقة والحديثة من هيئة مراكز السيطرة على الأمراض توجه الممارسة السريرية والسياسات، وهو أمر أساسي للتحكم في العدوى وحماية الصحة”.

