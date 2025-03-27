اختفاء شقيق ناشط ليبي بعد انتقاده الحكومة يثير تحفظات محلية

طرابلس ـ «القدس العربي»: تصاعدت الانتقادات للسلطات في الغرب الليبي بسبب تزايد الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها النشطاء السياسيون والصحافيون في العاصمة الليبية طرابلس، في ظل ما وصفه حقوقيون بأنه تضييق على الأصوات المنتقدة للفساد والممارسات غير القانونية داخل مؤسسات الدولة.

وأعلن الناشط السياسي حسام القماطي تعرضه لحملة تهديدات عقب كشفه عن عدة قضايا فساد خلال الفترة الماضية. وقال أن شقيقه محمد، المهندس النفطي، اعتُقل الأربعاء في العاصمة طرابلس على يد جهة أمنية مجهولة، دون توضيح أي أسباب رسمية لاعتقاله، موضحاً أن قوة أمنية اقتحمت منزل شقيقه بحجج واهية أمام الجيران، وفتشت أجهزته المحمولة بحثًا عن أي شيء يدينه، مشيرًا إلى أن شقيقه لا علاقة له بالشأن السياسي، وأنه يعاني من مرض يستدعي رعاية طبية مستمرة.

وأضاف ، في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما يحدث هو محاولة واضحة لترهيب النشطاء، لكنه أكد أنه لن يخضع لهذه الضغوط، قائلًا: “حتى لو قتلوا أطفالي أو قاموا بتصفية عائلتي، فلن أخضع لمسألة ليّ الذراع”.

ويُعرف القماطي بانتقاده للطبقة الحاكمة والتشكيلات المسلحة في عموم ليبيا، فضلاً عن كشفه لملفات فساد داخل الجهاز الحكومي، إلى جانب اهتمامه بقضايا المحكمة الجنائية الدولية.

واستنكر عضو مجلس النواب علي السباعي، خطف شقيق الناشط الحقوقي حسام القماطي، على خلفية ضلوع الأخير في فضح ممارسات الطبقة السياسية والمليشيات في طرابلس.

وكتب قائلاً على فيسبوك “خطف أقارب المعارضين وتغيبهم لا تقره الشريعة ولا القوانين ولا الأخلاق، وهو عمل يجب أن يكون محل رفض من جميع التوجهات والأطياف، بغض النظر تتفق مع ذلك المعارض أو تختلف معه، فلا يؤخذ الأبرياء بجريرة غيرهم ( ولا تزر وازرة وزر أخرى)”.

وقبل أيام أثارت موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا ذعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان لها: “هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، وتتسبب هذه الممارسات غير القانونية في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.

وأضافت: “طالت أعمال العنف والاحتجاز التعسفي العاملين في مجال القانون وأعضاء السلطة القضائية، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10مارس، غير أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 آذار وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم”.

وتابع البيان: “أما في طرابلس، خضع عضو مجلس النواب علي حسن جاب الله للإحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024، في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة، بينما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير، علماً أنه لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية”.

وتابع البيان: “أيضاً ما يزال خليفة مغار عبد الرسول وهو أحد أعيان مدينة غات، قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ شهر مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه علماً أنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته، وأصبحت هذه الممارسات أمراً طبيعياً في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا”.

وأضاف : “تشعر البعثة بالقلق إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على “الاعتراف” بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الانترنت، وتستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم، ويفترض بجميع هذه الأدلة المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة”.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، فضلًا عن غياب آليات فعالة لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان.

كما يحذرون من أن تصاعد الترهيب ضد النشطاء قد يؤدي إلى تكميم الأفواه وإضعاف جهود مكافحة الفساد، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة لبناء دولة قانون ومؤسسات.

وفي ظل هذه الأوضاع، تطالب منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات الليبية بتوفير الحماية للنشطاء وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات بسبب آرائهم أو نشاطهم في كشف الفساد، معتبرة أن استمرار هذا النهج يشكل تهديدًا مباشرًا لآفاق الديمقراطية والاستقرار في البلاد.