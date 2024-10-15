اختفاء غامض لمبابي من صورة لريال مدريد تزامناً مع تقارير سويدية “حول شكوى بالاغتصاب ضده” واللاعب ينفي

باريس- “القدس العربي”:

في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بشركة أديداس ومؤسسة ريال مدريد، نشر جود بيلينغهام صورة تظهره بشكل خاص مع روبرتو كارلوس وكيليان مبابي.

وفي الوقت نفسه، نشر ريال مدريد الصورة ذاتها على شبكاته الاجتماعية. ولكن مع تفاصيل مثيرة للدهشة: لا يظهر كيليان مبابي في هذه الصورة المعدلة بشكل واضح.

Honoured to be a part of something so special🤍💜 pic.twitter.com/0H26XPuYcL — Jude Bellingham (@BellinghamJude) October 15, 2024

يأتي ذلك تزامناً تأكيد القضاء السويدي فتح تحقيق في قضية اغتصاب في ستوكهولم (دون تسمية لاعب الريال)، وذلك بعد تقديم شكوى بالاغتصاب.

وبعد صحيفتي Aftonbladet وExpressen السويديتين، أتى الدور على قناة TV4 News لتؤكد بدورها أن نجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، هو بالفعل الشخص المستهدف بشكوى الاغتصاب. وأكد المدعي العام المسؤول عن هذه القضية التي كشفت عنها الصحافة، صباح اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق أولي، دون أن يذكر مهاجم ريال مدريد. ,وفقًا لقناة TV4 News، حددت الضحية المزعومة مبابي على أنه الجاني، قبل تقديم شكوى في مركز الشرطة. وتزعم أن الهجوم وقع في فندق يقع في وسط ستوكهولم حيث كان كيليان مبابي يقيم في عطلة نهاية الأسبوع مع العديد من المقربين منه، بما في ذلك زميله السابق في نادي باريس سان جيرمان نوردي موكيلي، المعار حاليا إلى نادي بايرن ليفركوزن الألماني.

بحسب صحيفة “Expressen” السويدية، فإن الدولي الفرنسي ومهاجم ريال مدريد، كيليان مبابي، يعتبر “مشتبهاً فيه محتملا” في هذا التحقيق، وهو أدنى مستوى من الشك ينص عليه التشريع السويدي.

Fotbollsstjärnan Kylian Mbappé utreds för våldtäkt – är skäligen misstänkt, enligt Expressens uppgifter.https://t.co/HvpYpnq6IF — Expressen (@Expressen) October 14, 2024

وقبلها زعمت صحيفة “Aftonbladet” السويدية أنه تم فتح تحقيق في قضية اغتصاب ورد فيها اسم مهاجم ريال مدريد، دون أن تذكر أي جهة تستهدفه.

وقد شدد المحيطون باللاعب لوكالة “فرانس برس” للأنباء على أنهم ليسوا على علم بشكوى ضده، وقالوا إنه وقع ضحية “أخبار كاذبة”.

مبابي، من جانبه، ندد ب“أخبار كاذبة”، وربط بين مقال صحيفة “Aftonbladet” السويدية، الذي نُشر يوم الإثنين، وجلسة الاستماع المقرر عقدها اليوم الثلاثاء أمام لجنة تابعة رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية بشأن النزاع المالي بيع ناديه السابق باريس سان جيرمان، الذي يطالبه مهاجمه السابق بمبلغ 55 مليون يورو كأجور غير مدفوعة ومكافآت أخرى.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

وبحسب صحيفة “Aftonblade”، فإن مبابي كان مساء الخميس الماضي مع مجموعة من الأشخاص في مطعم Chez Jolie في العاصمة السويدية، قبل الذهاب إلى ملهى ليلي بوسط ستوكهولم، حيث التقوا بأشخاص آخرين. وهناك ارتكبت عملية الاغتصاب المزعومة، بحسب شكوى تزعم صحيفة Aftonbladet أنها اطّلعت عليها، وذلك بعد أن خضعت المدعية المزعومة للعلاج.

المدعية العامة المسؤولة عن القضية، قالت لوكالة فرانس برس إن “التحقيق جار في الجريمة التي تم الإبلاغ عنها يوم 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في وسط ستوكهولم” دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في مواجهة الحجم الذي بدأت تأخذه هذه القضية على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا، حرصت حاشية اللاعب على الرد بحزم في بداية الأمسية. وأوضحت في بيان صحفي أرسل إلى وكالة فرانس برس: “اليوم، بدأت شائعة افتراء جديدة تشعل شبكة الإنترنت من وسائل الإعلام السويدية. هذه الاتهامات باطلة تماما وغير مسؤولة، ونشرها غير مقبول. من أجل وضع حد لهذا التدمير الممنهج لصورة كيليان مبابي، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الحقيقة وملاحقة أي شخص أو وسيلة إعلام متورطة في المضايقات الأخلاقية والمعاملة التشهيرية التي تعرض لها كيليان مبابي”.