اختفاء غامض لمبابي من صورة لريال مدريد تزامناً مع تقارير سويدية “حول شكوى بالاغتصاب ضده” واللاعب ينفي

باريس- “القدس العربي”:

في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بشركة أديداس ومؤسسة ريال مدريد، نشر جود بيلينغهام صورة تظهره بشكل خاص مع روبرتو كارلوس وكيليان مبابي.

وفي الوقت نفسه، نشر ريال مدريد الصورة ذاتها على شبكاته الاجتماعية. ولكن مع تفاصيل مثيرة للدهشة: لا يظهر كيليان مبابي في هذه الصورة المعدلة بشكل واضح.

Honoured to be a part of something so special🤍💜 pic.twitter.com/0H26XPuYcL

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) October 15, 2024