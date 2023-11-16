اختفاء مقر «القسام»: فضيحة إسرائيلية!

بعد أسابيع من تسويق جيش الاحتلال الإسرائيلي مزاعم أن مجمع «الشفاء» الطبي هو مقر لقيادة «كتائب القسام» (الذراع العسكري لحركة «حماس») وأن تحته شبكة أنفاق ورهائن تم أسرهم خلال عملية 7 تشرين أول/أكتوبر، وبعد عملية عسكرية كبيرة حاصرت المجمّع وقصفته واقتحمته مرتين ونكلّت بطاقمه الطبي، ومرضاه، والنازحين المحتمين به، انتهى الأمر بجيش الاحتلال بتصريح يقول إن حركة المقاومة الإسلامية «أخفت الأدلة».
حذّر «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» قبل دخول القوات الإسرائيلية للمجمع من أنها ستقوم بإعداد مسرح لمشهد مصطنع كي تثبت ادعاءاتها، كونها المتحكم الوحيد في المشهد داخل مجمع الشفاء في ظل حجب صوت مسؤولي وزارة الصحة عن الإعلام وعدم السماح لأطراف دولية ثالثة، بما في ذلك المنظمات الأممية، بالتواجد في المكان.
بعد اتضاح فشل الرواية الإسرائيلية، وفي محاولة لتقديم «شيء ما» لوسائل الإعلام أو الجمهور قام جيش الاحتلال ببث فيديو تظهر فيه أسلحة ومعدات قتالية في غرفة تصوير الأشعة. أظهر الفيديو متحدثا باسم جيش الاحتلال يتجول في مرافق المشفى ويستعرض ما تم العثور عليه، وبعد نشر هذه الرواية سمح الاحتلال لصحافي من قناة «فوكس نيوز» اليمينية الأمريكية بتصوير المشاهد نفسها بالفيديو الخاص به.
في فيديو جيش الاحتلال ظهرت حقيبة متروكة خلف جهاز تصوير الرنين المغناطيسي، وتحتوي سلاحا وملابس عسكرية، وخلفها صندوق من الكرتون، أما في الفيديو الذي نشرته القناة الأمريكية فظهر كيس مكتوب عليه «مستلزمات طبية» وفوقه بندقيتان وحذاء عسكري فيما اختفت الصناديق، في سيناريو يشابه ما تفعله أجهزة المخابرات العربية بل ويفوقها بؤسا!
نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» خلال مرحلة احتلال مستشفى الرنتيسي وإخلاء طاقمه والمحتمين به تقريرا يتحدث عن تفوق جيش الاحتلال التكنولوجي والعسكري مشيرة إلى أن لديه مركز تحكم قرب حدود القطاع يستقبل آلاف البيانات من الطائرات بدون طيار والمقاتلات النفاثة والسفن والدبابات والجنود، ويراقب القادة شاشات تلفزيون تقوم بتكبير صور عالية الجودة للشوارع والأشخاص والمواقع.
دفع هذا الفشل الاستخباراتي «البيت الأبيض» الذي كان قد صادق، قبل ذلك، على تحليلات الجيش الإسرائيلي، إلى القول إنه لم يوافق على عملية اقتحام المجمّع، كما انعكس هذا الإحساس بالفشل إلى الإعلام الإسرائيلي نفسه، فتحدث يوسي ميلمان، المحلل العسكري الإسرائيلي البارز، عن إحباطه من الروايات التي قام الجيش الإسرائيلي بحياكتها قائلا إن إسرائيل خلقت «انطباعا بأن معلوماتها الاستخبارية متميزة» ولكنها حين لم يتم العثور على «المختطفين أو على أي إرهابي» تراجع منسوب التصريحات الإسرائيلية إلى القول إن اقتحام الشفاء جاء «لرمزيته بالنسبة لحركة حماس» وخلص ميلمان إلى أن ما حصل سيلحق الضرر بصورة إسرائيل في العالم.
ما تفعله جرافات إسرائيل التي «تحرث» مجمّع الشفاء في هذه اللحظة، هو محاولة انتقامية تحت مزاعم العثور على «مقر قيادة القسام» الذي اختفى مع شبكة أنفاقه الكبيرة، وهو يشبه، بشكل ما، المحاولات البائسة لإيجاد «هيكل سليمان» تحت «المسجد الأقصى» ومحاولات إلغاء الوجود الفلسطيني لفرض كيان إسرائيل.
” إلى القول إن اقتحام الشفاء جاء «لرمزيته بالنسبة لحركة حماس» ” إهـ
أصبحت أشك في أن النازي جوبلز ( إكذب ثم إكذب ) , هو من أصل صهيوني !
تم إنشاء مستشفى الشفاء بسنة 1946 , أي قبل إعلان دولة الكيان الصهيوني بسنتين !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
*كيان عنصري مجرم همجي وكاذب
( قاتله الله) وإلى زوال إن شاء الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إسرائيل انتهت هذه نهايتها الدول تسحب سفراءها واحدة تلوى الأخرى شعوب العالم تصفها بالدولة الإرهابية المارقة وكل من يدعمها سيقشل في الانتخابات الحكومات الغربية التي تدعمها تقف في خطر وحرج شديد أمام شعوبها لم يعد بإمكانهم تشويه الحقيقة او مواصلة التعتيم الإعلامي الناس تطلع على الحقائق بلمسة بسيطة على شاشة الهاتف المحمول الذين يعيشون في دولة الاحتلال اطلعوا على الحقيقة فخرجوا عندما ادركوا أن جيش الاحتلال لا تهمه ارواح أبنائهم والشعوب الغربية عندما تدرك أن بايدن وماكرون وسوناك لا تهمهم ارواح شعوبهم التي يعرضونها لخطر الإرهاب بسياستهم الإجرامية الرعناء ودعمهم لدولة الإرهاب سوف تخرج مظاهرات ضدهم افظع من مظاهرات الربيع العربي وقد ينفذ اوامرهم بعض المرضى في الجيوش الغربية باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين عندها سيدرك العالم ان الرأسمالية والاستبداد والصهيونية يتبعون مدرسة واحدة، مدرسة الضلال المبين.
أعتقد أن المشكل ليس في الكيان الصهيوني!!، ذاك عدو بالأصالة!، وهو يسعى استراتبجيا للعودة إلى خيبر التي طرد منها ، إنما المشكل في العرب الذين أشبعوا ذلا إلى حد التخمة!، للأسف.
المخجل و المعيب ان المستشار الالماني النازي اولف شولتس يعتبر ان اقتحام الجيش الإسرائيلي لقسم الخداج في مستشفى الشفاء يدخل في مجال الدفاع عن النفس
لقد أصبحت الحكومة الالمانية الحالية تحاول أن تغسل قذارة التاريخ النازي لبلدها بدماء الاطفال والنساء المسفوكة في فلسطين.ولكن الحقد الصهيوني سيظل مشتعلا على ابناء جلدة هتلر كالنار تحت الرماد.
في عام 1983، عندما كانت إسرائيل لا تزال تسيطر على قطاع غزة، قامت ببناء غرفة عمليات آمنة تحت الأرض وشبكة من الأنفاق تحت مستشفى الشفاء – وهو أحد الأسباب العديدة التي تجعل مصادر الأمن الإسرائيلية متأكدة من وجود حركة حماس الرئيسية. وأضاف تابلت: “مخبأ القيادة في أو حول الطابق السفلي الأسمنتي الكبير أسفل منطقة المبنى 2 بالمستشفى”.
تدعي إسرائيل أنها دمرت البنية التحتية تحت الأرض في عام 2021
لكن الآن، بعد أن حاصرت المستشفى ومهاجمته مرة أخرى، تتوقع إسرائيل من العالم أن يصدق أن حماس ستحتفظ بمركز قيادتها الرئيسي في نفس المكان الذي كانت فيه لسنوات، بحسب صحف إسرائيلية وأمريكية، والتي زعمت إسرائيل 2021 أنها عليها. تم تدميرها إلى حد كبير.
ونظراً لميل إسرائيل إلى الكذب، فقد “تكتشف” منشأة تحت الأرض بنتها إسرائيل بنفسها، وتحاول تقديم ذلك للعالم كمبرر لاتهاماتها.
إسرائيل تنشر المزيد من الفيديوهات
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الأحمق هو الذي يكرر نفس الخطأ في نفس الظروف والأحوال مرتين وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم…لايلدغ المؤمن كن جحر مرتين…لم ننسى بعد كذبة اسلحة الدمار الشامل من أجل تدمير العراق