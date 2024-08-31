سياسة | دولي | روسيا

اختفاء هليكوبتر تحمل 22 شخصا في أقصى شرق روسيا

منذ ساعة واحدة

أرشيف

حجم الخط
0

موسكو: ذكرت وزارة الطوارئ في موسكو اليوم السبت أن طائرة هليكوبتر روسية تحمل طاقما من ثلاثة أفراد و19 راكبا اختفت فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وكالة النقل الجوي الاتحادية قولها إن الطائرة إم.آي-8 تي أقلعت من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاجيتس، ولم ينجح التواصل مع طاقمها في الموعد الذي كان محددا الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.
وقالت وزارة الطوارئ إن الضباب الكثيف في المنطقة يعرقل عمليات البحث والإنقاذ.
وكامتشاتكا، التي تسبق موسكو بتسع ساعات في التوقيت، وجهة سياحية مشهورة بالأنهار النقية وينابيع المياه الساخنة والبراكين.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسبانيا: لا نسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحتنا لضرب العمق الروسي
منذ ساعتين
ناشونال إنتريست: مقامرة أوكرانيا في كورسك.. جرأة وليدة اليأس
منذ 6 ساعات
روسيا تحظر دخول 92 مواطنا أمريكيا لأراضيها بينهم صحافيون
28 - أغسطس - 2024
الجزائر تدعو إلى وقف انتهاكات “فاغنر” ومحاسبتها بعد مجزرة استهدفت مدنيين على حدودها مع مالي ـ (فيديو)
28 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية