اختفاء هليكوبتر تحمل 22 شخصا في أقصى شرق روسيا

موسكو: ذكرت وزارة الطوارئ في موسكو اليوم السبت أن طائرة هليكوبتر روسية تحمل طاقما من ثلاثة أفراد و19 راكبا اختفت فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وكالة النقل الجوي الاتحادية قولها إن الطائرة إم.آي-8 تي أقلعت من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاجيتس، ولم ينجح التواصل مع طاقمها في الموعد الذي كان محددا الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.

وقالت وزارة الطوارئ إن الضباب الكثيف في المنطقة يعرقل عمليات البحث والإنقاذ.

وكامتشاتكا، التي تسبق موسكو بتسع ساعات في التوقيت، وجهة سياحية مشهورة بالأنهار النقية وينابيع المياه الساخنة والبراكين.

(رويترز)