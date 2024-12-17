اختيار (من المسافة صفر) بالقائمة الطويلة لأوسكار أفضل فيلم دولي

القدس: اختير الفيلم الفلسطيني الطويل (من المسافة صفر) ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي بالدورة السابعة والتسعين للجوائز المرموقة عالميا.

ويتكون الفيلم، وهو مشروع أشرف عليه المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ورشحته وزارة الثقافة الفلسطينية للجائزة، من مجموعة تضمّ 22 فيلما قصيرا من صنع مخرجين ومخرجات من غزة وثقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وضمّت القائمة الطويلة للمسابقة 15 فيلما من أصل 85 فيلما رشحتها دولها للمسابقة التي تخصصها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وجاءت باقي أفلام القائمة من البرازيل وكندا والدنمارك وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا والنرويج والسنغال وتايلاند وبريطانيا.

ومن المنتظر إعلان القائمة القصيرة للمسابقة في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، بينما سيقام حفل إعلان وتوزيع الجوائز في الثاني من مارس/ آذار على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

(رويترز)