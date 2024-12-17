اختيار (من المسافة صفر) بالقائمة الطويلة لأوسكار أفضل فيلم دولي

القدس: اختير الفيلم الفلسطيني الطويل (من المسافة صفر) ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي بالدورة السابعة والتسعين للجوائز المرموقة عالميا.
ويتكون الفيلم، وهو مشروع أشرف عليه المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ورشحته وزارة الثقافة الفلسطينية للجائزة، من مجموعة تضمّ 22 فيلما قصيرا من صنع مخرجين ومخرجات من غزة وثقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وضمّت القائمة الطويلة للمسابقة 15 فيلما من أصل 85 فيلما رشحتها دولها للمسابقة التي تخصصها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.
وجاءت باقي أفلام القائمة من البرازيل وكندا والدنمارك وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا والنرويج والسنغال وتايلاند وبريطانيا.
ومن المنتظر إعلان القائمة القصيرة للمسابقة في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، بينما سيقام حفل إعلان وتوزيع الجوائز في الثاني من مارس/ آذار على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.
(رويترز)
لمات نضعها وسط فضاء هد ا الفن الساحر المخادع ونعني ومن باب التوضيح لهد ا الكلمة لاخيرة اي أنه يستخدم أساليب رائعة لجلب أكبر قدر من المحبين نعم هد ا الفن الناجي من الشيب ومن الشيخوخة لازال يبدع وسيظل مادام هناك صناع متميزين وكتاب كدالك أنها السينما وماأذراك ماهي وبلغة مختصرة جد ا أقول السينما تعيش القضايا فور خروجها أما دفعة واحدة أوتجعل كل واحدة في قالب ريتما تحين الفرصة لتحولها الى صورة تشاهدها لاجيال القادمة مثل التي قالت عنها لاقلام ولازالت السينما عيون لاتعرف النوم ولا الملل