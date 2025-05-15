سياسة | عربي

ادعاء على منشد ديني في “حزب الله” بتهمة التعامل مع إسرائيل والتورط باغتيال 35 قياديا- (صور)

15 - مايو - 2025

سعد الياس
حجم الخط
0

بيروت- “القدس العربي”: ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي فادي عقيقي، على محمد هادي صالح، المنشد الديني في “حزب الله”، بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي والتورط في اغتيال لبنانيين، بينهم أكثر من 35 قائدا في الحزب، مقابل مبلغ 23 ألف دولار.

وجاء الادعاء بعد توقيف صالح (30 عاما) على خلفية شكوى احتيال مالي. وخلال التحقيق، كشف تحليل هاتفه الخلوي عن محادثات أجراها مع عملاء في جهاز “الموساد” الإسرائيلي، تضمنت تزويد العدو بإحداثيات دقيقة لمواقع تابعة لـ”حزب الله” تعرّضت لاحقًا للاستهداف، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، بينهم قياديون بارزون.

وينتمي صالح إلى بيئة “الحزب”، إذ إن شقيقه استشهد في صفوفه، فيما يعمل والده في “قوة الرضوان” التابعة له. وأظهرت التحقيقات أنه استغل موقعه القريب من مسؤولي الحزب لتسريب معلومات دقيقة عن أماكن وجودهم، تحركاتهم، وطبيعة مهامهم، ما سهّل استهدافهم بطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية وفي جنوب لبنان.

وأشارت المعلومات إلى أن صالح زوّد الإسرائيليين بأسماء القياديين الجدد الذين تولوا مواقع من سبقهم ممن جرى اغتيالهم، وهو ما اعتُبر خرقا أمنيا بالغ الخطورة. ووفق التحقيقات، بدأ تواصله مع العدو من تشرين الأول/أكتوبر 2024، مدفوعا بضائقة مالية ورغبة في تسديد ديون متراكمة عليه.

وقد أثار انكشاف القضية موجة غضب عارمة بين مناصري “حزب الله” على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن صالح كان معروفا في الأوساط الداخلية، وكان ينشر صورا له برفقة عدد من القادة الذين تم اغتيالهم، مرفقا إياها بتعليقات تعبّر عن الحزن والأسى، مثل: “هنيئًا لك يا حبيبي”، “الله ييسر أمرك”، و”أخي وعزيزي ومبعث افتخاري”.

في المقابل، رفض عدد من الناشطين المحسوبين على “الحزب” التعميم، معتبرين أن الخيانة فعل فردي لا يعكس فساد الجماعة. وكتبت إحدى الناشطات: “نعم، خرج من بيئة المقاومة عميل، لكن الخيانة إذا نبتت في قلب البيت لا تعني فساد البيت. نعم، سقط فاسق من داخل صفوف الشرف، لكن طهارة الأرض لا يلوّثها عفن فرد”.

إلى ذلك، أفادت معلومات بتوقيف الأجهزة الأمنية اللبنانية مواطنا آخر في جنوب لبنان بشبهة التعامل مع إسرائيل، من دون أن تتبيّن حتى الآن أي علاقة بينه وبين منشد “الحزب” الموقوف.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بري لوفد أمريكي في بيروت: نُفاجأ من راعي اتفاق وقف النار بجهود مضادة تستهدف «اليونيفيل»
منذ 20 ساعة
التمديد لـ«اليونيفيل» بين تمسك لبنان ببقائها ودعوة إسرائيل لإنهاء عملها فوراً أو بعد عام
19 - أغسطس - 2025
برّاك وأورتاغوس من بيروت: الحكومة اللبنانية قامت بدورها وعلى إسرائيل مبادلتها بخطوة
18 - أغسطس - 2025
برّاك وأورتاغوس إلى بيروت بعد الخطاب التصعيدي لـ«حزب الله» ورفضه لتسليم السلاح
17 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية