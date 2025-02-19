ادعاء فلوريدا يحقق مع مشتبه به في إطلاق نار على إسرائيليين ظن أنهما فلسطينيان

قال ممثلو الادعاء في ولاية فلوريدا الأمريكية، إن وحدة جرائم الكراهية التابعة لهم، تحقق مع مشتبه به قالت الشرطة إنه أطلق النار على رجلين ظن أنهما فلسطينيان لكن تبين أنهما زائران إسرائيليان.

وذكر مكتب المدعي العام لمقاطعة ميامي ديد، أن وحدة جرائم الكراهية التابعة له “تراجع كل جريمة جنائية يُحتمل أن تكون بدافع الكراهية”.

ويلحظ المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات كراهية المسلمين والفلسطينيين ومعاداة السامية منذ بدء حرب إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويقول موقع دائرة الإصلاح في مقاطعة ميامي ديد، إن المشتبه به، مردخاي برافمان البالغ من العمر 27 عاما، وُجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل وجرى احتجازه يوم الأحد بسبب إطلاق النار يوم السبت.

وقالت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي ديد دانييلا ليفين كافا على إكس: “أشكر شرطة ميامي بيتش على الاعتقال السريع (للمشتبه به) ومكتب المدعي العام لمقاطعة ميامي ديد على توجيه تهمة ارتكاب جريمة كراهية (له)”.

وأظهر تقرير للشرطة أن برافمان قال خلال استجوابها له إنه في أثناء قيادته شاحنته في ميامي بيتش، رأى شخصين كان يعتقد أنهما فلسطينيان، فأوقفهما وأطلق النار عليهما وقتلهما.

لكنهما لم يلقيا حتفهما. وقال مسؤولون بالشرطة إن أحدهما أصيب برصاصة في كتفه بينما أصيب الآخر في ساعده. وتبين أنهما زائران إسرائيليان وليسا فلسطينيين.

وقال داستن تيشلر، محامي برافمان، لصحيفة واشنطن بوست إنهما “يتعاونان تماما مع سلطات إنفاذ القانون ويقران بخطورة الادعاءات”. وأضاف أن برافمان كان “يعاني من أزمة نفسية حادة تسببت في خوفه على حياته”.

وتشمل الحوادث الأخرى التي شهدتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، محاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكية تبلغ من العمر ثلاث سنوات في تكساس، وقتل طفل فلسطيني أمريكي عمره ست سنوات طعنا في إيلينوي، وطعن رجل فلسطيني أمريكي في تكساس، وضرب رجل مسلم في نيويورك، وهجوما عنيفا من قبل حشد على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في كاليفورنيا وإطلاق نار على ثلاثة طلاب فلسطينيين أمريكيين في فيرمونت.

أما الحوادث التي دقت ناقوس الخطر بشأن معاداة السامية، فتشمل تهديدات بالعنف ضد اليهود في جامعة كورنيل ومؤامرة فاشلة لمهاجمة مركز يهودي في نيويورك واعتداءات جسدية على رجل يهودي في ميشيغان وحاخام في ماريلاند وطالبين يهوديين في شيكاغو.

(رويترز)