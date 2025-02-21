ادفنوهم تحت بيوتهم!

تم مؤخراً انتشال عشرات الجثث لشهداء فلسطينيين من تحت أنقاض بيوتهم في غزة. ولأن جنود الاحتلال يواصلون حربهم على جنين ويحرقون منازلها، ومن لا يهاجر يتم هدم منزله فوقه وتدمير البنى التحتية. أما السجناء العرب فلديهم الكثير الذي يحكونه عن محاولات إذلالهم في السجون الإسرائيلية، وإرغامهم على خلع ثيابهم (بحجة أمنية) ويحدث ذلك للسجينات النساء، حيث تتم تعريتهن حتى الاغتصاب. ذلك كله لأن إسرائيل ما تزال تحلم بتحقيق «دولة إسرائيل الكبرى» وطرد الفلسطينيين، وهو حلم لن يتحقق لها ما دام ثمة عربي حي.
بروين حبيب.. والقطط
في 25 تموز (يوليو) 2016، وعلى الأرجح قبل أن أبدأ الكتابة في «القدس العربي»، قصصت مقالاً كتبته الشاعرة بروين حبيب (البحرين) بعنوان «أصدقاء القطط»، ولفتني المقال لأنني من عشاق القطط منذ صغري وكنت أحب أن أزور عمتي في دمشق ـ حي الحلبوني ـ لأنها كانت دوماً تحتفظ بقطة تدعوها فلة، وإذا ماتت تحل محلها فلة أخرى وهكذا… ولم أكن يومئذ أرى أن الشعراء يكتبون بحب عن القطط ويرسمونهم، أمثال بودلير ونيرودا وايلوار ودالي وتيري وارهول وسواهم. لكنني أحب أن أضيف إلى صفات قطط عايشتها، بصفتي من عشاقها، وهذه الصفة هي الغيرة. وحين أنجبت ابني، لاحظت أن قطتي تغار منه (ربما من حبي له الذي سرق حبي لها) وصارت تنتظر أن أغادر غرفته لتغزو عليه وتؤذيه بسبب غيرتها منه. وكان عليّ التخلص من ابني أو القطة.. وهكذا أعطيت القطة لصديقة كبرَ أولادها. القطط تغار كالبشر، وقد لاحظ ذلك الذين كتبوا عنها، وما أكثرهم!
مراهقون مجرمون؟
عصابات تهريب المخدرات في لندن وفي مرسيليا فرنسا، ترتاح إلى استخدام المراهقين في أعمالها غير الشرعية، ولأنهم إذا ألقي القبض عليهم ليس لديهم ما يدلونه للشرطة غير أرباحهم من ذلك. وإذا كان فتى عمره 14 سنة قد قتل في حرب عصابات في لندن، فذلك يحدث في فرنسا وفي مارسيليا بالذات. والأمهات يقلقن حين يغادر الابن البيت، لأنهن لا يعرفن إذا كان سيعود حياً أم لا. وتلك المظاهرة، ظاهرة استخدام المراهقين في العصابات، لا بد من معاقبة المسؤول عن قتل كل مراهق لشخصه، لأنه في جوهر الأمر هو القاتل الحقيقي، والذي فجر تلك المآسي هو مقتل فتى طعناً في لندن، والمسؤول هو طبعاً من استخدمه في حرب العصابات أو في أمور أخرى غير شرعية، كتهريب المخدرات. وذلك محزن للأمهات!
لا تأمن لممرضة!
تتكاثر حكاية الممرضات اللواتي يقتلن أطفالاً بعهدتهن، ومربيات الأطفال اللواتي يقتلن أطفالاً من المفترض العناية بهم خلال غياب الأهل.
ومؤخراً، قتلت مربية أطفال في مدينة ليون الفرنسية، طفلة عمرها 22 شهراً، وتبين أن الطفلة ماتت اختناقاً. ما الذي يدفع مربية أطفال إلى قتل طفلة بريئة خنقاً؟ ترى، هل المربية بلا أولاد لتقتل طفلة دون السنتين انتقاماً لحرمانها من الأمومة؟ لا أعتقد أن أماً لها أولاد تعمل كمربية أطفال من أجل الكسب المادي يمكن أن تقتل طفلة هي مسؤولة عن رعايتها. وأظن أنه من الأفضل حين تنجب أمّ ما طفلاً، أن تكون قادرة على رعايته بنفسها ريثما يكبر، وأن تهتم به هي أو زوجها والد الطفل في زمن أضحى فيه قتل الطفل بدون تأنيب الضمير أمراً ممكناً، وعلى الأم ألا تثق بأحد سواها!
لست سابحة للقتل!
نحن كما سبق وذكرت، نحب أكل الأسماك ونتفنن في أساليب طهوها.. ولكن الأسماك بدأت انتقامها من البشر ولم تأكلهم بعد.. فقد توفي منذ أشهر سائح إيطالي في البحر الأحمر قبالة السواحل المصرية بعدما عضته سمكة قرش وهاجمته، وذلك قلما يحدث. فهل جاء الزمن الذي تنتقم فيه الأسماك مع تعاملنا الوحشي في نظرها حين نصطادها لأكلها؟
لم يدهشني الخبر حين قرأته. فالحيوانات بما فيها أسماك القرش، ضاقت ذرعاً بتعامل البشر معها كحيوانات للطبخ ولتكون نهايتها في صحون المطاعم والبيوت وليس في البحر.
ولأنني من عشاق السباحة، أحار كيف أقول للأسماك إنني لست قادمة لقتلها، بل لمشاركتها متعة السباحة في البحر حيث تعيش.
ماتوا وكانوا وحدهم
فرنسا عامة، تجد أن وفاة المسنين وهم وحدهم في المنزل، مشكلة اجتماعية أليمة ومقلقة، وهكذا دون أن يدري بهم أحد غير الجيران، فالذين بلغوا (خريف العمر) في فرنسا قد تموت إحداهن بمفردها دون أن يكون إلى جانبها أحد أولادها.
ولكن بعض المسنين يرحل وله ابن أو ابنة في الغرفة المجاورة، لكنه يرحل أثناء نومه دون أن يدري أصلاً أنه يموت. وهي أجمل ميتة. فنحن حين نولد نصاب بجرثومة الموت، وليس مكتوباً على جباهنا تاريخ انتهاء صلاحيتنا للحياة في هذا الكوكب، ولا أحد يدري متى سيموت. ولذا، نجد في فرنسا العديد من البيوت الخاصة بالمسنين يودعهم بها أولادهم لاضطرارهم للذهاب إلى أعمالهم. والأفضل أن يألف الإنسان منذ شبابه أنه سيشيخ يوماً وقد يكون وحيداً دون أن يجد في ذلك سبباً للقلق. إنها الحياة، ووجهها الآخر الموت.
قصة النهايات والرحيل والعزلة مؤلمة جداً ، لكنها على اية حال نقطة النهاية كما قبلها البداية وما بينهما .. ولايعلم الانسان ما يخبىء له القدر ، وكتب علينا الا نعرف موعد الرحيل !!! والا اصبحت الحياة ساذجة وخالية من الدهشة .. هناك دواعي لوجود مراكز للمسنين ، ولكن الافضل هو بقاء المسنين في منازلهم لاطول فترة ممكنة واستمرارية اندماجهم في الحياة العامة ، والمحافظة على كرامتهم ، ويحزنني مشاهدة حالات التنمر ضد كبار السن .. من طرفي أرى فيهم الذكريات والجذور وكل شيء جميل وصادق ، وندائي الا نبخل عليهم ولنقدم لهم الاحترام ممزوجاً بالمحبة والعاطفة الانسانية . تمنياتي لايقونة الادب العربي غادة السمان بالعمر المديد .
تحياتي
نجم الدراجي – بغداد
قد لا تكون دور المسنين حلاً مثاليا للكثير ، لكنها أفضل بكثير من أن يُترك المسنون وحدهم في البيت خصوصا المرضى منهم الذين هم في أمس الحاجة للكثير من الخدمات والرعاية وقد يتعرضون لحادث ما أو سقوط مما يؤدي الى عواقب أخرى سيئة ولا يوجد أحد قربهم ، كذلك من الناحية الاجتماعية حيث يُكونوا بعض الصداقات والتعارف مع الآخرين الذين يُشاركونهم الدار وهو أفضل لهم من الناحية النفسية . أما دور المسنين الخاصة للمتمكنين ماديا فهناك فرق كبير ، حيث فيها الكثير من النظام والراحة والعناية والرفاهية و قضاء الوقت والاستمتاع في النادي والسفرات ، علما ان الكثير منهم يوفر أمواله وتقاعده تهيئاً لهذا الفصل الأخير من حياته الذي يتقبلونه بواقعية .
أفانين كبة – كندا
” وليس مكتوباً على جباهنا تاريخ انتهاء صلاحيتنا للحياة في هذا الكوكب، ولا أحد يدري متى سيموت. ” إهـ
بسم الله الرحمن الرحيم :
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ( 34 ) لقمان
هذه فرصة جميلة لتوجيه التحية للشاعرة والإنسانية الرقيقة بروين حبيب أما ما يخص القطط فهي حقا تمتلك مجموعة من المشاعر مثل الانسان وتسطيع الشعور باحساس من حولها ان كان حزين أم خائف
والتواصل معهم والتخفيف عنهم بطريقتها
وهنا أتذكر فيلم a street cat named bob
وهو مأخوذ عن كتاب جيمس بوين الذي حقق أعلى المبيعات في أمريكا وهو يروي السيرة الذاتية للكاتب
وكيف تحول من مدمن مخدرات متعافي إلى انسان مقبل على الحياة بعدما قابل قطة ضالة في الشارع.
اسرائيل الكبرى لن تتحقق سيدتي إذا وقف العرب جميعا واقول جميعا دون استثناء في وجه امريكا وليس اسرائيل لأن طوفان الاقصى اثبتت أن إسرائيل نمر من ورق بدون امريكا وأثبتت أن رؤساء العرب الأشاوس اضعف خلق الله على أرضه فهم الذين هرولوا الى نتن ياهو للتطبيع معه وهم الذين هرولوا إلى المعتوه ترامب لاسترضائه. اليوم العرب سيسحقون بالنعال إذا بقوا على هذه الحال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ادفنوهم تحت بيوتهم، الشعب الفلسطيني شعب عظيم ولهذا جيش الحفاضات يستعمل معهم كل الأساليب القذرة لجعلهم يستسلمون، وللعجب الجبان، عندما يعتدي على الضحية يعتدي عليه خوفا منه وليس قوة. وإذا نظرنا أثناء الاعتداء على الضحية، مجموعة تقف مع المعتدي؛ لماذا لكي يستمد القوة منهم، رغم الضحية مقيد الايدي والارجل؟ ما بلانا؛ الضحية فلسطيني او فلسطينية وليس أوروبي مخنث. تحياتي للشعب الفلسطيني الذي اعشقه. أما موضوع القطط، انا من الذين يحب القطط لدرجة كنت سأفقد بنتي عندما كانت في الفة، والحمد لله الان عندها 49 سنة دكتورة في التنمية البشرية. المهم، في يوم راجع من عملي وانا في شبابي، اقتني موتوسيكل ضخم، واثناء وضعه في الجنينة، سمعت صوت قطة صغيرة جدا، وحملتها معي وهي ترتعش من البرد والجوع وقذارة ما بعدها. وعندما رأتني زوجتي حامل، القطة قالت: اه ده. قلتها: معقول اخش عليك بيدي فاضية. احضرت لك هدية، وضحكة، وضعن له ( 1 )
الاكل أولا، وبعد كده حمام سخن مع قص الاظافر، وسبحان الله لم اراء أجمل من هذا القط في حياتي حتى الان، رغم انا عندي عدد لا يستهان به من القطط. المهم، ولدت زوجتي اول بنت لنا، وكان القط عندنا 8 شهور، وأصبحت انا بالنسبة له حياة او موت، ويمنع أي حد يقترب مني. وعندما راءني حامل ابنتي وانا قاعد على السرير، قفز وهو غضبان، والحمد لله تنبهت ووضعت يدي على وجه ابنتي وخربش يدي بعنف. والموضوع ليس سهل ان يوجد قط وأطفال في مكان واحد. وارسلته هدية لحماتي. انا عندي عدد من القطط لا يستهان به، ومن كل هؤلاء القطط، لاحظة على قطة منهم في شهر رمضان لا تأكل طول اليوم؛ اضع الاكل لجميع القطط تأكل ماعدا واحدة، وطول اليوم في الجنينة لا تقرب من الاحد؛ واقسم بالله عندما تسمع الاذان تحضر تحت رجلي وتضرب على رجلي لكي ارمي له اللحمة، وطول شهر مضان لا تأكل غير اللحمة. كده صيما والله اعلم. أما الأطفال الذين يستعملونهم في ترويج المخدرات، نفس الموضوع عندنا، والواضح هؤلاء عصابة واحدة في أوروبا الموحدة. أما جرائم الممرضات الذين يفعلون ما يفعلون، هؤلاء لا تربتهم بهؤلاء ( 2 )
الأطفال أي حب، ولكن عندما تقوم الأمهات بقتل أطفالهم، والان في اليونان 3 قضائيا من اغرب من الخيال، وتم الاستعانة بالطب الشريعي من أوروبا للوصول كيفية تم التخلص من هؤلاء الأطفال بعد ما تم التشكيك في تقارير الطب الشرعي في اليونان، رغم انهم على كفاءة عالية. أما موضوع كبار السن، امثالي الحل الاتي: انا الذي اتصل ب الولادي عندما زوجتي تذهب لزيارة بناتي في مصر او الذهاب لاي سبب اخر، انا الذي سأتصل بأولادي الشباب؛ ممنوع عليهم الاتصال بي عندما انام، برفع سماعة التلفون، وعندما اصحى اتصل، وهذا لعدم القلق لهم؛ والشباب هم معي في اليونان، وعندما لا اتصل يوم واحد في هذه الحالة عليكم الاتصال بي. ( 3 )
طاب يومكم لك أختي غادة السمان وللجميع. لاشك أن سجون دولة الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني العنصري لاتختلف عن سجون الأنظمة القمعية والإحتلالات المعروفة على مدى التاريخ. لكن لنتصور مثلاً أن الحكومة الإسرائيلية وهي فاشية ومتطرفة, تقوم بسجن مواطنيها وتقتلهم تحت التعذيب كما فعل بشارون الهارب في سجون صيدنايا أو فرع فلسطين … ومن ثم تقول لمواطنيها أنها هذا لحماية إسرائيل من الأعداء والأنظمة … التي تريد تدميرها وإفناءها!.
من الصحيح وفاة المسنين وهم وحدهم في المنزل، مشكلة اجتماعية أليمة ومقلقة. لكن هي ليست مشكلة المسنين إنها مشكلة في المجتمع كله! بسبب فقدان العلافات الإجتماعية. لقد توفيت ابنة! (في الخمسينات من عمرها) سيدة مسنة نعرفها ولنا علاقة ودية معها, في شقتها حيث كانت تعيش بمفردها وكانت تعمل كطبيبة لكنها بسبب وحدتها ولم تكن متزوجة, وعلى مايبدو ماتت تحت تأثير المخدرات أو الكحول وطبعاُ الوحدة الموحشة . أذكر يومها كم حزنت أمها لأنها ابنتها الوحيدة. الأم المسنة (في الثمانينات) مازالت في وضع حياتي جيد في دار للمسنين لكن علاقتاها الإجتماعية لابأس بها بل علاقتنا الطيبة معها تشعرنا أنها تحب طفلتنا سينا وكانها حفيدة لها. مع خالص نخبتي وتحياتي للجميع.