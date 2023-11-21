ارتفاع أرباح شركة “زووم” لمنصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت خلال الربع الثالث

سان خوسيه: أعلنت شركة منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت الأمريكية زووم مساء الاثنين، تحقيق نتائج تفوق التقديرات خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل نمو قاعدة عملائها من الشركات.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث زادت بنسبة 2ر3% سنويا إلى 14ر1 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين 12ر1 مليار دولار. كما زادت أرباح الشركة الربع السنوية إلى 2ر141 مليون دولار مقابل أرباح قيمتها 35ر48 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وسجلت زووم نموا هائلا في قاعدة مستخدميها خلال سنوات جائحة فيروس كورونا المستجد عامي 2020 و2021 مع توسع الشركات والمؤسسات التعليمية في أنظمة العمل أو التعلم من المنزل.

وبعد ذلك عادت وتيرة النمو إلى المستويات الطبيعية، في حين نجحت زووم في الدفاع عن موقعها في السوق في مواجهة منافسين مثل منصة تيمز التابعة لإمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت، من خلال التركيز على خدمة العملاء من الشركات والمؤسسات.

(د ب أ)