لايف ستايل | تكنولوجيا

ارتفاع أرباح هواوي بعد تفوقها في المنافسة مع آبل وعلي بابا

29 - مارس - 2024

حجم الخط
1

بكين: حافظت شركة “هواوي تكنولوجيز” الصينية العملاقة على النمو القوي لأرباحها الفصلية، بفضل انتعاش أعمالها في المنافسة مع هاتف “آيفون” من إنتاج شركة آبل، وصعود القطاع السحابي لديها أمام شركة “علي بابا”، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وسجلت شركة الشبكات والإلكترونيات الصينية الرائدة، صافي أرباح بلغ نحو 13.9 مليار يوان (1.9 مليار دولار) في الربع الرابع حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر، بناء على حسابات بلومبرغ لبياناتها المالية.

 وتؤكد النتائج تقدم هواوي، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وقيودا على التصدير منذ سنوات، في مواصلة طريقها وسط التحديات.

ونما قطاع الإلكترونيات بالشركة بنسبة 17.3% في 2023 لتصل المبيعات إلى 251.5 مليار يوان.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 11:13 ص

    ممتاز 😊👍

    رد

أخبار ذات صلة

هواوي: حققنا في 10 سنوات ما حققه الأوروبيون والأمريكيون في 30 سنة
21 - يونيو - 2024
هواوي تطرح ساعة ذكية للغطس في أعماق المحيطات
26 - مارس - 2023
مؤسس هواوي يقول إنها استبدلت الآلاف من المكونات التي تحظرها أمريكا في منتجاتها
18 - مارس - 2023
ارتفاع مبيعات “هواوي” في الربع الثالث من 2022 رغم القيود الأمريكية
30 - ديسمبر - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية