ارتفاع أرباح هواوي بعد تفوقها في المنافسة مع آبل وعلي بابا

بكين: حافظت شركة “هواوي تكنولوجيز” الصينية العملاقة على النمو القوي لأرباحها الفصلية، بفضل انتعاش أعمالها في المنافسة مع هاتف “آيفون” من إنتاج شركة آبل، وصعود القطاع السحابي لديها أمام شركة “علي بابا”، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وسجلت شركة الشبكات والإلكترونيات الصينية الرائدة، صافي أرباح بلغ نحو 13.9 مليار يوان (1.9 مليار دولار) في الربع الرابع حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر، بناء على حسابات بلومبرغ لبياناتها المالية.

وتؤكد النتائج تقدم هواوي، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وقيودا على التصدير منذ سنوات، في مواصلة طريقها وسط التحديات.

ونما قطاع الإلكترونيات بالشركة بنسبة 17.3% في 2023 لتصل المبيعات إلى 251.5 مليار يوان.

(د ب أ)