ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي لأعلى مستوى منذ فبراير

فرانكفورت: أفاد تقرير إخباري بأن أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية واصلت الاتجاه التصاعدي، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ شباط/فبراير اليوم الجمعة.

وبلغ العقد الآجل الرئيسي (تي تي إف) للشحن خلال شهر ما يصل إلى 10ر56 يورو (20ر59 دولار) للميجا واط ساعة في بورصة أمستردام، وهو أعلى سعر خلال نحو ثمانية أشهر.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار بنسبة 45 % أو بواقع 18 يورو في لكل ميجا واط ساعة.

وتتأثر الأسعار بمخاطر التوريد وتوقعات الطقس التي تشير إلى درجات حرارة منخفضة.

وفيما يتعلق بالإمدادات، أدى الغلق المؤقت لحقل غاز طبيعي كبير في البحر المتوسط، وهو الغلق المتعلق بالضرر الذي لحق بخط أنابيب بلطيق كونيكتور بين فنلندا وإستونيا، والخطر الجاري لإضراب العمال في صناعة الغاز الطبيعي الأسترالي، إلى حالة من الغموض، التي يفاقم منها الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

ورغم الزيادة الأخيرة، مازالت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي أدنى من المستوى الذي وصلت له عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي انطلق في شباط/فبراير 2022.

(د ب أ)