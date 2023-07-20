ارتفاع أسعار القمح بعد تحذير الولايات المتحدة من وجود متفجرات بموانئ الحبوب الأوكرانية

نيويورك: قفزت أسعار القمح مجددا لتصل مكاسبها على مدار ثلاثة أيام إلى 13%، بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا وضعت ألغاما في موانئ الحبوب الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبيرغ” للأنباء اليوم الخميس.

وجاء التحذير الأمريكي بناء على معلومات استخبارية، بعد أن قالت روسيا أمس الأربعاء إن جميع السفن المبحرة إلى تلك الموانئ ستعتبر سفنا عسكرية.

وأدت التهديدات إلى تبديد الآمال في أن تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يعد تاريخيا طريق الشحن الأكثر أهمية، مما أدى إلى نقل الإمدادات المتجهة إلى الأسواق العالمية من خلال طرق أضيق وأكثر تعقيدا.

وتشير التحركات الأخيرة إلى أن روسيا تكثف جهودها من أجل تسليح تجارة المواد الغذائية، بينما لا تزال أوكرانيا من بين الموردين الرئيسيين .

(د ب أ)



