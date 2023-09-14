ارتفاع أسعار النفط بعد تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من نقص الإمدادات

سنغافورة: ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات الخميس لما يقرب من أعلى مستوى منذ 10 أشهر بعد تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من حدوث نقص بإمدادات النفط في السوق.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بلغ نحو 89 دولارا للبرميل بعد تراجعه الأربعاء بنسبة 0.4%. وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية الصادرة الأربعاء سيزيد الطلب على العرض بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام الحالي.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور تقديرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والولايات المتحدة عن العجز المتوقع في إمدادات النفط في السوق العالمية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار عبر الوقت وهو ما يشير إلى ندرة المعروض.

أظهرت بيانات منظمة أوبك الصادرة يوم الثلاثاء احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام المقبل وهو ما يمكن أن يكون أكبر عجز منذ أكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي مددت فيه المملكة العربية السعودية قرارها خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي.

يذكر أن السعودية أعلنت في الأسبوع الماضي اعتزامها تمديد قرار خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي، رغم وجود نقص في إمدادات النفط في الأسواق بالفعل.

وأشار تقرير أوبك إلى تراجع حاد في مخزونات النفط العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع توقع تراجع بنحو 3.3 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وبحسب تقرير أوبك فإن الدول الأعضاء وعددها 13 دولة ضخت خلال الربع الحالي من العام ما يعادل 27.4 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل تقريبا عن احتياجات المستهلكين.

وإذا أبقت المنظمة على مستويات الإنتاج دون تغيير، كما ألمحت المملكة العربية السعودية أكبر دولة منتجة للنفط في المنظمة، فإن الفجوة بين العرض والطلب يمكن أن تتضاعف تقريبا خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين ترى أوبك أنها تحتاج لإنتاج 30.7 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الحالي حتى تلبي الطلب على الخام.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و24 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% إلى 88.97 دولار للبرميل تسليم تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.5% إلى 92.31 دولار للبرميل تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

(د ب أ)