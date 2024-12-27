ارتفاع أسعار النفط بعد مكاسب إسبوعية وتفاؤل بانتعاش اقتصادي صيني

لندن – رويترز: ارتفعت أسعار النفط واحداً في المئة أمس الجمعة وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات وتكهنات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وذكرت مصادر في السوق أن “معهد البترول الأمريكي” يتوقع تراجعها 3.2 مليون برميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 74 سنتاً أو واحداً في المئة إلى 74 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1404 بتوقيت غرينتش. وزادت عقود خام الاقياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 80 سنتاً أو 1.15 في المئة عن مستوى إغلاق الخميس إلى 70.42 دولار.

وصعد خام برنت 1.5 في المئة خلال الأسبوع فيما ارتفع خام غرب تكساس 1.4 في المئة.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك “يو.بي.إس” السويسري “ربما تعاود الارتفاع مرة أخرى تحسباً لانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وربما يأتي بعض الدعم للنفط قريباً من الطقس البارد الذي يدعم الطلب”.

زاد التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني والطلب على النفط أمس الأول بعد أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الصيني في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأفراد والشركات سيستمر في التأثير سلباً العام المقبل.

وقالت مصادر لرويترز هذا الأسبوع إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، وذلك في إطار جهود بكين لإنعاش الاقتصاد الراكد.

لكن ارتفاع الدولار حد من مكاسب أسعار النفط. وتلقت العملة الأمريكية دعما من التوقعات بأن سياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة ستعزز النمو وترفع التضخم.

وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.