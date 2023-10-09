اقتصاد | طاقة

ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوتر في الشرق الأوسط

منذ 52 دقيقة

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هونغ كونغ:  ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة، الإثنين، بعد أن شنت حماس هجوما على إسرائيل في نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن صدمات محتملة في الإمدادات من المنطقة الغنية بالنفط.

وقفز برنت 4,7 بالمئة إلى 86.65 دولارا وخام غرب تكساس الوسيط 4,5 بالمئة إلى 88.39 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وقال بريان مارتن ودانييل هاينز من مجموعة إيه إن زي ANZ “المفتاح بالنسبة إلى الأسواق هو ما إذا كان الصراع سيبقى قيد الاحتواء أم أنه سينتشر ليشمل مناطق أخرى، خصوصا المملكة العربية السعودية. في البداية على الأقل، يبدو أن الأسواق ستفترض أن الوضع سيظل محدودا من حيث النطاق والمدة والعواقب على أسعار النفط. لكن من الممكن توقع تقلبات أكبر”.

(أ ف ب)

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