ارتفاع أسعار النفط في أول أيام تداول العام الجديد

لندن: ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات اليوم الثلاثاء في أول أيام تداول العام الجديد بعد إرسال إيران إحدى سفنها الحربية إلى البحر الأحمر الأمر الذي يهدد بتصاعد التوترات في المنطقة في ظل تمسك جماعة الحوثي اليمنية بمنع مرور السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل في مضيق باب المندب وإصرار الولايات المتحدة وحلفائها على تأمين حركة الملاحة التجارية في المضيق والبحر الأحمر. كما استفادت أسعار النفط اليوم من تحسن توقعات الطلب على الطاقة في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع بأكثر من 2% اليوم إلى حوالي 79 دولارا للبرميل. وجاء نشر السفينة الحربية الإيرانية بعد إعلان البحرية الأمريكية اعتزامها استخدام القوة عند الاستجابة لأي استغاثة صادرة من السفن التجارية في المنطقة.

وأدى استهداف السفن التجارية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر إلى استخدام عدد كبير من شركات النقل البحري لمسارات بديلة للبحر الأحمر مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل وطول زمن الرحلة.

في الوقت نفسه أدت زيادة حصص استيراد النفط في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم إلى ارتفاع سعر النفط اليوم. وحصلت شركات تكرير وتجارة النفط الخاصة في الصين على تراخيص لاستيراد كميات من النفط الخام تعادل تقريبا كل الكميات التي استوردتها في العام الماضي بالكامل، وهو ما يعزز توقعات زيادة الاستهلاك في البلاد.

وقال جيوفاني ستانوفو المحلل الاقتصادي في بنك يو.بي.إس جروب السويسري إن “الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر وتحسن المزاج في أسواق الأوراق المالية الأوروبية وحصص الاستيراد الصينية الجديدة قد تدفع أسعار النفط إلى أعلى”.

وبحلول الساعة الحادية عشرة و9 دقائق صباحا في لندن ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.4% إلى 78.88دولارا للبرميل تسليم شباط/ فبراير المقبل ، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 2.4% إلى 73.36 دولارا للبرميل تسليم شباط/ فبراير المقبل.

(د ب أ)





