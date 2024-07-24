ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية

نيويورك: ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجع استمر عدة أيام مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية لكن التوقعات بقرب التوصل لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حال دون استمرار الصعود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 46 سنتا إلى 81.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود سبتمبر أيلول 42 سنتا مسجلا 77.38 دولارا للبرميل.

ونقلت مصادر بالسوق عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي.

(رويترز)