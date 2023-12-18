ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الصادرات الروسية وزيادة الهجمات في البحر الأحمر

■ لندن – رويترز: ارتفعت أسعار النفط واحداً في المئة تقريباً في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الإثنين مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 69 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 77.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 72.08 دولار للبرميل.

وقال محلل السوق لدى «آي جي ماركتس» للسمسرة، توني سيكامور «ساهم الطقس السيء في روسيا في الافتتاح الأقوى (ارتفاع الأسعار) هذا الصباح وكذلك هجوم الحوثيين على السفن القريبة من اليمن».

وقالت روسيا أمس الأول إنها ستزيد من خفض الصادرات في ديسمبر/كانون الأول بمقدار 50 ألف برميل يومياً أو أكثر، قبل الموعد الذي كانت قد تعهدت به، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه أكبر مصدرين للنفط في العالم دعم الأسعار العالمية.

وفي مطلع الأسبوع، قالت شركات شحن ومنها «إم.إس.سي» و»إيه.بي مولر- ميرسك» وهما من أكبر الشركات لشحن الحاويات في العالم إنها ستتجنب المرور في قناة السويس مع تصعيد الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وباب المندب هو أحد أهم الطرق في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحراً وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب نفط «سوميد» الواصل بين البحر الأحر والنحر المتوسط القريب بالإضافة إلى السلع المتجهة شرقا إلى آسيا ومنها النفط الروسي.

وأنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد بمكاسب طفيفة الأسبوع الماضي بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي مما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات تباعاً.

على صعيد آخر قلص بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت في 2024 بعشر دولارات للبرميل إلى ما يتراوح بين 70 و90 دولاراً، وأشار إلى أن الإنتاج القوي من الولايات المتحدة سيخفف من أي ارتفاع في أسعار النفط.

وقال محللوه في مذكرة تحمل تاريخ الأحد «ما زلنا نتوقع تحرك الأسعار ضمن نطاق محدد وأن تكون تقلبات الأسعار متوسطة فقط في 2024. ومن المفترض أن تحدّ الطاقة الفائضة المرتفعة، للتعامل مع الصدمات التي تقلل الإمدادات، من التحركات الصعودية للأسعار».

ويتوقع البنك الاستثماري الآن أن يصل برنت إلى ذروة عند 85 دولاراً للبرميل في يونيو/حزيران 2024، وأن يبلغ في المتوسط 81 دولاراً أو 80 دولاراً في 2024 و2025 مقابل 92 دولاراً في السابق.

وأضاف «غولدمان ساكس» أن استمرار الإمدادات من مصادر خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، بقيادة الولايات المتحدة، يشير إلى أن العديد من الرياح الداعمة للإنتاج الأمريكي من المرجح أن تستمر في عام 2024.

كما توقع البنك في مذكرة أمس الإثنين أن يكون تأثير عرقلة المرور عبر قناة السويس محدوداً على أسواق الغاز الطبيعي المُسال لأنه لن يقلل بشكل كبير من المعروض العالمي.

وأضاف البنك «نشير إلى أنه لم يتم الإبلاغ على حد علمنا عن أي انقطاع في تدفق الغاز الطبيعي المُسال المرتبط بقناة السويس في هذه المرحلة».