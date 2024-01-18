ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

سنغافورة: ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات الخميس على خلفية تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط عقب القصف الأمريكي-البريطاني الجديد لمواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وقصف باكستان لما قالت إنها مواقع لعناصر إرهابية في إيران.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى أكثر من 78 دولارا للبرميل في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي لأكثر من 73 دولارا للبرميل.

وفي اليمن، قصفت الولايات المتحدة أكثر من 10 قواذف صواريخ حوثية ردا على قيام الجماعة المدعومة من إيران باستهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ردا على الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية صباح الخميس تنفيذ ضربات عسكرية ضد جماعات مسلحة مناهضة لإسلام آباد داخل إيران، غداة تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.

وقالت الوزارة في بيان: “نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة عالية التنسيق والموجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية”، وفقا لقناة “جيو نيوز”.

وذكر البيان أن عددا من “الإرهابيين” قتلوا خلال العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مسؤول لم تكشف هويته أن الضربات الباكستانية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أنهم مواطنون إيرانيون.

كانت باكستان وجهت تحذيرا لإيران من “عواقب وخيمة” بعد أن انتهكت طهران المجال الجوي الباكستاني، ما أسفر عن مقتل باكستانيين اثنين وإصابة آخرين، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية الأربعاء.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس زيادة طفيفة في مخزونات النفط الخام بالبلاد، مع تراجعها في مستودعات كوشينغ في ولاية أوكلاهوما الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، زادت مخزونات البنزين والديزل خلال الأسبوع الماضي. وتترقب الأسواق بيانات المخزون الرسمية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) استمرار نقص المعروض عن المطلوب في سوق النفط العالمية خلال العامين الحالي والمقبل على خلفية نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة أسرع من نمو الإمدادات.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء إن الاستهلاك العالمي للنفط سيزيد خلال العام المقبل بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، مدفوعا الطلب الصيني وتعافي الاقتصاد العالمي، في حين تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 2.25 مليون برميل إلى 104.36 مليون برميل يوميا وهو مستوى قياسي للطلب، دون تغيير عن التوقعات الصادرة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة الثانية وثماني دقائق ظهرا بتوقيت سنغافورة، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.4% إلى 78.21 دولارا للبرميل تسليم آذار/ مارس المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% إل 73.10 دولارا للبرميل تسليم شباط/ فبراير المقبل.

(د ب أ)