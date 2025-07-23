ارتفاع أسعار النفط مع تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى

سنغافورة: ارتفعت أسعار النفط العالمية في تعاملات آسيا الأربعاء في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى 69 دولارا للبرميل بعد ثلاثة أيام من التراجع، في حين اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط العالمي من 66 دولارا للبرميل.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقه مع نظيره الفلبيني على خضوع المنتجات الفلبينية لرسوم جمركية بنسبة 19% ومع اليابان على خضوع منتجاتها بنسبة 15%، مما دفع أسعار الأسهم الآسيوية إلى الارتفاع.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيلتقي بنظرائه الصينيين لإجراء محادثات تجارية في ستوكهولم الأسبوع المقبل، وسيعمل على “التوصل إلى ما يحتمل أن يكون تمديدا” للموعد النهائي الحالي للمفاوضات في 12 أغسطس/ آب.

وأضاف أن المناقشات مع الصين يمكن أن تتناول الآن مجموعة أوسع من المواضيع، بما في ذلك استمرار بكين في شراء النفط “الخاضع للعقوبات” من روسيا وإيران.

وجرى تداول النفط الخام في نطاق ضيق نسبيا خلال الشهر الحالي بعد التقلبات الشديدة له خلال الشهر الماضي، حيث تأثرت الأسعار بشدة بالصراع بين إسرائيل وإيران. ولا يزال خام برنت منخفضا بنحو 8% عن مستواه في ختام العام الماضي، وسط مخاوف من أن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب ستؤدي إلى خنق الاستهلاك، ومع عودة إنتاج تجمع أوبك+ للدول المصدرة للنفط إلى مستوياته قبل بدء خفض الإنتاج في 2022.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس الاستشارية: “أتوقع استمرار الضغط الهبوطي الطفيف على النفط الخام، مع سيطرة حالة عدم اليقين على الأسواق وتذبذب المعنويات الاقتصادية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب لفرض الرسوم الجمركية المرتفعة في الأول من أغسطس”، مضيفة أن الأسعار قد تتأرجح بين المكاسب والخسائر على المدى القريب.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و42 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0,3% إلى 68,83 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر/ أيلول. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0,4% إلى 65,54 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر/ أيلول المقبل.

(د ب أ)