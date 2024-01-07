ارتفاع أسعار النفط يدعم البورصات الخليجية والسعودية تطلق مؤشراً لرصد أداء أكبر 50 شركة

■ دبي – رويترز: صعدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أمس الأحد اقتداءاً بارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي أججها الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وزادت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال في الخليج، 1.51 في المئة في نهاية معاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة واغلقت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي عند 78.76 دولار للبرميل.

وبحث دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون كبار أمس الأحد سبل منع اتساع نطاق حرب غزة في الشرق الأوسط، لكن إراقة الدم المستمرة تظهر الصعوبات التي تواجه هذه المساعي بعد ثلاثة أشهر من بدء الصراع.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 في المئة مدعوماً بمكاسب في قطاعات المال والاتصالات والطاقة. وزاد سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر مصارف المنطقة، 1.4 في المئة، وصعد سهم «شركة الملاحة القطرية» 2.6 في المئة.

وارتفع المؤشر البحريني 0.3 في المئة والمؤشر العماني 0.4 في المئة والمؤشر الكويتي 1.1 في المئة.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق مرتفعاً 1.2 في المئة في ظل ارتفاع جميع القطاعات.

وارتفع سهم «مصرف الإنماء» 4.9 في المئة، وهو الارتفاع الأكبر في أكثر من شهرين، وسهم «مصرف الراجحي»، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.5 في المئة.

ومن بين الرابحين شركة «أرامكو السعودية» العملاقة للنفط و»الشركة العربية للأنابيب العربية» بواقع 0.6 في المئة و5.4 في المئة على التوالي.

أعلنت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية «أفالون فارما»، السعودية أمس الأحد أنها ستبيع ملايين الأسهم في السوق الرئيسية في البورصة السعودية في طرح عام أولي.

وقالت الشركة في بيان إنها تلقت الموافقة على طرح ستة ملايين سهم، أو 30 في المئة من رأس المال المصدر، على أن يتم تحديد التسعير النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر التي تستمر من 14 إلى 18 يناير/كانون الثاني.

ويقع المقر الرئيسي لشركة «أفالون فارما» في الرياض. ومن بين الأنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالصحة والجمال بالإضافة إلى الأدوية.وتم تعيين «مجموعة الدخيل» المالية كمستشار مالي ومدير دفاتر للاكتتاب العام، في حين تتولى شركة «الإنماء للاستثمار» مهمة إدارة الاكتتاب.

من جهة ثانية أطلقت المملكة العربية السعودية أمس مؤشراً جديداً لرصد أداء أكبر 50 شركة في السوق المالية يحمل اسم «تاسي50».

وقالت شركة «تداول» التي تدير البورصة السعودية في بيان صحافي أمس إن «هذا المؤشر يهدف إلى مراقبة وتحليل أداء أكبر 50 شركة مُدرجة في سوق التداول السعودي، استناداً إلى إجمالي قيمتها السوقية».

وأكدت أن المؤشر يضم الشركات التي تُمثل 90% من القيمة السوقية الحرة، والتي تسجل معدل قيمة تداول سنوي لا يقل عن 5%، مشيرة إلى أن إطلاق مؤشر «تاسي50» يعتبر خطوة بارزة حيث يوفر معايير مرجعية موثوقة للمنتجات الاستثمارية بشكل يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة الوصول إلى مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار المتاحة عبر السوق المالية السعودية.