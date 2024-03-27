ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي الروسي 10% في يناير وفبراير على أساس سنوي

موسكو: ذكرت صحيفة كوميرسانت اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة على إحصاءات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي ارتفع بنسبة 10 بالمئة في أول شهرين من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 131.5 مليار متر مكعب.

وقالت الصحيفة إن إنتاج الغاز الطبيعي فقط في فبراير شباط زاد بنسبة 13.8 بالمئة إلى 64.5 مليار متر مكعب مقارنة بالشهر ذاته في 2023 وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى جهود شركة جازبروم العملاقة في رفع إنتاجها بنحو 20 بالمئة إلى 44 مليار متر مكعب.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية بشكل فوري على طلب للتعليق.

وكانت روسيا قد وضعت قيودا أو أرجأت إعلان بعض الإحصاءات الرئيسية بعد أن أرسلت موسكو قواتها لغزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وتراجعت صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا بشكل كبير بسبب الخلاف السياسي بشأن غزو روسيا لأوكرانيا بعدما كانت أوروبا السوق الرئيسية للغاز الروسي.

(رويترز)