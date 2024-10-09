ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا يضغط على أسعار الخام في أوروبا

لندن: تضغط عودة صادرات النفط الليبي إلى أوروبا على أسعار الخام الوارد من بحر الشمال إلى دول البحر المتوسط.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن دول شمال البحر المتوسط الأوروبية قلصت مشترياتها من النفط الخام من خارج المنطقة مشيرة إلى أن شحنة نفط خام كانت قادمة من بحر الشمال إلى إيطاليا تمت إعادة بيعها إلى مصفاة في شمال غرب أوروبا. كما تراجع فارق الأسعار بين درجات الخام المختلفة بأكثر من دولار للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاء استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي في وقت تعاني فيه سوق النفط الأوروبية من تراجع هامش أرباح التكرير وتوقف المصافي عن العمل وأخيرا ارتفاع أسعار الشحن. كما أن تدهور الأوضاع في السوق حاليا يمثل عقبة بالنسبة للعقود الآجلة، التي تراجعت أسعارها أمس بنحو 5% رغم المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي تنتج حوالي ثلث إنتاج النفط العالمي.

وارتفع إنتاج النفط في ليبيا إلى الضعف منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي بعد تسوية الخلاف بين حكومتي الشرق والغرب بشأن محافظ البنك المركزي الليبي. وكان هذا الخلاف قد أدى إلى توقف شبه كامل لتصدير النفط الليبي لنحو شهرين. كما أدت زيادة الصادرات الليبية إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري في ظل تسابق شركات التكرير على تأجير الناقلات لنقل النفط الخام من ليبيا إلى المصافي في أوروبا.

(د ب ا)