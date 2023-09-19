ارتفاع الأصول الاحتياطية للأردن 0.4 بالمئة في أغسطس

عمان: ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 0.4 بالمئة في أغسطس/ آب الماضي على أساس شهري، مع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة، الثلاثاء، بلغ إجمالي قيمة الأصول (عملات وذهب وسندات وأذونات) حوالي 14.247 مليار دينار (20.88 مليار دولار).

ومقارنة مع نهاية 2022، صعدت الأصول بنسبة 5.2 بالمئة، ارتفاعا من 14.083 مليار دينار (19.857 مليار دولار).

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بنسبة 5 بالمئة، ارتفاعا من .13.576 مليار دينار (19.142 مليار دولار) خلال أغسطس 2022.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة، منها حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وتغطي احتياطيات المملكة 8.5 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر وفقا للبنك المركزي.

(الأناضول)