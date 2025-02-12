ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.46 تريليون دولار في 2024

ميونيخ: ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بـ7.4 بالمئة عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 2.46 تريليون دولار.

جاء ذلك في تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) ومقره لندن، الأربعاء، قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن (2025) في الفترة من 14 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري.

وذكر التقرير أن “نمو الإنفاق العسكري العالمي من حيث القيمة الحقيقية بلغ 6.5 بالمئة عام 2023، وارتفع إلى 7.4 بالمئة عام 2024”.

وأشار إلى أن نسبة هذه النفقات إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفعت العام الماضي إلى 1.94 بالمئة، بعد أن سُجلت بمتوسط 1.59 بالمئة عام 2022، و1.80 بالمئة عام 2023.

وأفاد التقرير بأن إجمالي الإنفاق العسكري لروسيا ارتفع بـ41.9 بالمئة ليصل إلى 145.9 مليار دولار عام 2024.

ولفت إلى أن ميزانيات الدفاع الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، زادت بـ11.7 بالمئة العام الماضي لتبلغ 457 مليار دولار.

وجاء في التقرير أن الإنفاق العسكري للصين زاد بـ7 بالمئة عام 2024 ليصل إلى 235 مليار دولار.

يشار إلى أن التقرير الذي يتضمن التقييم السنوي للقدرات العسكرية العالمية واقتصاديات الدفاع، نُشر في وقت يدعو فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلفاءه الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم على الدفاع، مقترحا أن تنفق دول حلف الشمال الأطلسي “ناتو” 5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

