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ارتفاع التضخم في إسرائيل بأكثر من المتوقع مع استمرار الحرب

16 - سبتمبر - 2024

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تل أبيب: ارتفع معدل التضخم في إسرائيل أكثر من المتوقع الشهر الماضي، ليصل إلى 3.6% على أساس سنوي، وذلك بسبب ضغط الحرب في غزة على الاقتصاد، وارتفاع الإنفاق الحكومي.

وقال المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، الأحد، إن نسبة التضخم خلال الشهر الماضي شهدت ارتفاعا مقارنة بنسبتها في شهر تموز/ يوليو، التي بلغت 3.2%.، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعد نسبة التضخم في إسرائيل عند أعلى مستوى لها الآن منذ تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، وتتجاوز بشكل كبير الهدف الرسمي للتضخم في البلاد والذي يتراوح بين 1% و3%.

وكان المحللون يتوقعون أن يظل معدل التضخم ثابتا، بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ.

(د ب أ)

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