ارتفاع بورصات الخليج بفضل نمو القطاع غير النفطي

دبي – رويترز: حققت معظم أسواق الأسهم في الخليج مكاسب أمس الخميس مدعومة بالنمو المطرد للقطاع الخاص غير النفطي وتفاؤل المستثمرين إزاء اتفاقات تجارية عالمية في أعقاب الاتفاق بين الولايات المتحدة وفيتنام قبل حلول موعد نهائي لتطبيق رسوم جمركية أمريكية في التاسع من يوليو/تموز الجاري.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول اتفاقاً تجارياً مع فيتنام يقضي بفرض رسوم جمركية 20 في المئة على الكثير من صادرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وذلك بعد مفاوضات بين الجانبين. والنسبة الجديدة أقل من الأولية البالغة 46 في المئة والتي أعلنها ترامب في أبريل/نيسان على السلع الواردة من فيتنام.

وأعطى ذلك الاتفاق الأسواق أملاً في أن يكون تأثير الرسوم الجمركية أقل حدة مما كان متوقعاً بالنسبة للكثير من الدول.

وارتفع المؤشر السعودي واحداً في المئة مسجلاً أعلى مستوياته فيما يزيد على شهر بعد أن حققت جميع الأسهم على المؤشر تقريباً مكاسب.

وصعد سهم «البنك الأهلي السعودي»، أكبر مقرض في المملكة من حيث الأصول، 4.1 في المئة في حين زاد سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» 0.9 في المئة.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة «بلاك روك» تجري محادثات مع «أرامكو» لبيع حصتها في حقوق تأجير شبكة أنابيب الغاز الطبيعي، والتي من المحتمل أن تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من هذا التقرير.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى قفز سهم «فواز عبد العزيز الحكير وشركاه»، الأفضل أداء على المؤشر، 9.9 في المئة في حين ارتفع سهم «الاتصالات السعودية» 1.2 في المئة. وأظهر مسح أمس الخميس تسارع النمو في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في يونيو/حزيران، مدفوعا بالطلب القوي من العملاء وزيادة في التوظيف.

وارتفع مؤشر «بنك الرياض» لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 57.2 نقطة في يونيو/حزيران ارتفاعاً من 55.8 في مايو/أيار، متجاوزاً بكثير عتبة الخمسين نقطة التي تشير إلى النمو.

وارتفع مؤشر دبي 1.4 في المئة إلى 5748 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 17 عاماً مع ارتفاع معظم القطاعات على المؤشر. وقفز سهم «إعمار العقارية» 3.7 في المئة في حين ارتفع سهم شركة «سالك» لتحصيل الرسوم المرورية 3.4 في المئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة مدعوما بمكاسب معظم القطاعات. وارتفع سهم «بريسايت إيه.آي» ستة في المئة مسجلاً أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا بينما ارتفع سهم «سبيس» 42 بنسبة 4.3 في المئة.

وأظهر مسح أمس الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما بشكل مطَُّرِد في يونيو/حزيران حتى مع تأثر الطلب بالتوتر الإقليمي، كما زادت الشركات من إنتاجها لتقليل الأعمال المتراكمة.

وارتفع المؤشر القطري 0.6 في المئة مدعوماً بمكاسب 0.5 في المئة لسهم «بنك قطر الوطني».