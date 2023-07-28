ارتفاع بورصتي الإمارات بدفعة من آمال وقف رفع سعر الفائدة

■ دبي – رويترز: ارتفعت بورصتا الإمارات أمس الجمعة مع تحسن ثقة المستثمرين بفضل توقعات بأن البنوك المركزية الكبرى مثل المركزي الأمريكي والأوروبي توشك على إنهاء دورة التشديد النقدي (رفع الفائدة).

ونفذت البنوك المركزية رفعا لسعر الفائدة بربع نقطة مئوية خلال الأيام الماضية على الرغم من تراجع التضخم، لكنها تحولت الآن لوضع أكثر حذرا فيما يتعلق بالمزيد من عمليات رفع الفائدة بما يشير إلى أن دورة التشديد التي استمرت عاما في العالم ربما توشك على نهايتها.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 0.2 في المئة بدعم من صعود نسبته 1.1 في المئة في سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» و1.2 في المئة في سهم مجموعة «تيكوم» لتشغيل مراكز الأعمال.

كما ارتفع سهم شركة «سوق دبي المالي» المُشغِّلة لبورصة دبي 1.2 في المئة بعد أن أعلنت الشركة تحقيق نمو بأكثر من مئة في المئة في صافي الربح للربع الثاني مسجلا 76.6 مليون درهم (20.86 مليون دولار).

وفي سوق أبوظبي، ساعد ارتفاع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 1.1 في المئة وسهم «راك» للعقارات بقفزة بلغت 5.3 في المئة المؤشر على البقاء في المنطقة الخضراء لينهي الجلسة على ارتفاع طفيف بنسبة 0.01 في المئة.

لكن أسهم «أبيكس» للاستثمارات المملوكة للعالمية القابضة «آي.إتش.سي» تراجعت 5.4 في المئة بعد أن أعلنت الشركة تسجيل خسائر بلغت 8.6 مليون درهم (2.34 مليون دولار) في الربع الثاني.

لكن المؤشرين سجلا خسارة أسبوعية بلغت 1.3 في المئة لمؤشر دبي و1.4 في المئة لمؤشر أبوظبي وفقاً لبيانات «رفينيتيف».