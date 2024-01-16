ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب وزيادة رسوم قناة السويس يجعلان طريق رأس الرجاء الصالح خياراً مُفضلاً لأصحاب السفن

■ لندن – رويترز: قالت مصادر في قطاع التأمين أمس الثلاثاء إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات المارة عبر البحر الأحمر تشهد ارتفاعاً بعد هجمات أخرى على السفن التجارية نفذها الحوثيون الذين يسيطرون على شمال اليمن وتوقُع استهداف السفن التي لها صلات بريطانية أو أمريكية.

وأدرجت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، وذلك حتى قبل هجمات الحوثيين الأخيرة. وأصبح يتعين على السفن إخطار شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار عبر هذه المناطق ودفع قسط إضافي، والذي كان حتى وقت سابق من هذا الشهر عادةً لمدة تغطية تبلغ سبعة أيام.

وقالت مصادر في قطاع التأمين إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت إلى حوالي واحد في المئة من قيمة السفينة، من حوالي 0.7 في المئة الأسبوع الماضي مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين. وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار.

ويتحول هذا إلى مئات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.

وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة «فيسيل بروتِكت» المتخصصة في مخاطر الحرب البحرية والتأمين، والتي تعد جزءا من شركة «بين» للتأمين، إن مُدد عروض أسعار مخاطر الحرب أصبحت الآن أقصر بكثير «إذ أصبحت 24 ساعة هي القاعدة».

وأضاف في حديث إلى رويترز «الأسعار تتزايد وهو ما يعكس التعرض الكبير والمبهم للمخاطر في البحر الأحمر».

وتابع القول «منذ الضربات البحرية والجوية في اليمن، أصبح من المعتقد الآن على نطاق واسع أنه بالإضافة إلى السفن المرتبطة بإسرائيل، هناك تهديد متزايد للسفن المرتبطة ببريطانيا والولايات المتحدة، بما في ذلك الأعلام التابعة لهما، وكذلك تلك المرتبطة بأستراليا وهولندا والبحرين وكندا»، مشيراً إلى التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحاول حماية حركة الشحن التجاري.

وقال مصدر في قطاع التأمين «هجمات الحوثيين تشمل جميع السفن بمعايير وضوحها أخذ في التراجع…ننصح الآن السفن التي ترفع أعلام الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم المرور عبر البحر الأحمر».

وقالت مديرة منصة سلاسل التوريد «إي2أوبن»، نيكول هدسون «مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر، ستزيد تكلفة نقل البضائع على مستوى العالم وستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي».

وقالت مصادر ملاحية إن ارتفاع أسعار التأمين وارتفاع رسوم عبور قناة السويس يعني أن اتخاذ الطريق الأطول (رأس الرجاء الصالح) أصبح أقل تكلفة، وهو ما قد يعني أيضاً قدراً أقل من اليقين بشأن مواعيد التسليم.

وذكرت شركة «كلاركسونز» لتداول الأوراق المالية في مذكرة هذا الأسبوع «قد يجد أصحاب السفن والمستأجرون أن تغيير المسار حول أفريقيا أكثر فعالية من حيث التكلفة من تكبد التكاليف المجمعة لرسوم عبور قناة السويس وأقساط التأمين».

وقالت خدمة «مورنِنغ ستار دي.بي.أر.إس» للتصنيف وتقييم المخاطر «إذا فشل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في إحباط المزيد من الهجمات وضمان حرية الملاحة في المنطقة، فإننا نتوقع أن تصبح تغطية التأمين ضد الحرب غير متاحة، ما يجبر معظم حركة المرور على استخدام الطريق الأطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح».