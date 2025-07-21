ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 59 ألفا و29 شهيدا 

غزة:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 59 ألفا و29 شهيدا، و142 ألفا و135 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك وفق التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة بشأن عدد الشهداء والجرحى جراء الإبادة الإسرائيلية.

وقالت الوزارة: “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 134 شهيدا (منهم 4 شهداء انتشال)، و1155 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضافت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و29 شهيدًا، و142 ألفا و135 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

كما “بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف إسرائيل الإبادة في) 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم: 8196 شهيدا و30 ألفا و94 إصابة”.

وبشأن الشهداء المجوعين، قالت الوزارة: “بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 99 شهيدا وأكثر من 650 إصابة”.

“ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1021 شهيدا، وأكثر من 6511 إصابة”، منذ 27 مايو/ أيار الماضي، وفق البيان نفسه.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)