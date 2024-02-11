ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 28176 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 28176 شهيدا و67784 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك في “التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ128 على قطاع غزة”، نشرته الوزارة في صفحتها على فيسبوك، وسط تأجج مخاوف وتحذيرات عربية ودولية من تصاعد كبير في أرقام الضحايا حال التوغل في محافظة رفح الجنوبية المكتظة بالنازحين.

وقالت الوزارة: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و173 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وتابعت: “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم”.

وأضافت الوزارة: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28176 شهيدا و67784 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي”.

يأتي ذلك بينما دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)