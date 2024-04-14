ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 33 ألفا و729 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى “33 ألفا و729 شهيدا و76 ألفا و371 إصابة”.
جاء ذلك في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ191 على قطاع غزة.
وقالت الوزارة: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 43 شهيدا و62 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وبذلك ترتفع “حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33729 شهيدا و76371 إصابات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
وأضافت: “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
وخلفت الحرب إضافة إلى الخسائر البشرية دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
(الأناضول)
عندما تهاجم إيران للدفاع عن نفسها، لديك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا التي تستخدم القواعد العسكرية موجودة على أرض الدول العربية وحتى بطائرات من الدول العربية لحماية الشعب الصهيوني، ولكن عندما يقصف المجرمون الصهاينة غزة، ليس هناك من يحمي أطفال غزة..
حسبنا الله ونعم الوكيل … يا أهل فلسطين اصبروا قليلاً… عندما نكون أمام الله عز وجل سيندمون جميعاً
وحتى المسلمين الزائفين
**وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ **
أين هو مجلس الأمن لإدانة الإبادة التي ترتكبها عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بحق أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور يا سيد غوتيريش المنافق العنصري البغيض الذي يكيل بمكيالين يسارع إلى إدانة الرد الإيراني ويتناسى الأرواح التي أزهقتها عصابة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر بحق أطفال غزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀