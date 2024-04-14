ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 33 ألفا و729 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى “33 ألفا و729 شهيدا و76 ألفا و371 إصابة”.

جاء ذلك في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ191 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 43 شهيدا و62 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبذلك ترتفع “حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33729 شهيدا و76371 إصابات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وأضافت: “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وخلفت الحرب إضافة إلى الخسائر البشرية دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

(الأناضول)