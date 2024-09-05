ارتفاع حصيلة الحرب على قطاع غزة إلى 40878 شهيدا

فلسطينيون في مستشفى النجار في رفح يودعون أقاربهم الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي ليلي على جنوب قطاع غزة

قطاع غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 11 شهرا، بلغت 40878 شهيدا على الأقل.

وذكرت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في القطاع أسفرتا عن وصول 17 شهيدا و56 مصابا إلى مستشفيات القطاع” خلال 24 ساعة، لافتة الى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 94454 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت وزارة الصحة أن “عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

(وكالات)