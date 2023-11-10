سياسة | عربي | فلسطين

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 11078 بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا- (فيديوهات)

منذ 54 دقيقة

حجم الخط
1

غزة (الأراضي الفلسطينية): أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة أن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 11078 شهيدا في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة “ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و 678 مسنًا وإصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة”.

وأضاف القدرة “وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لا زالوا تحت الأنقاض”.

 

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Neo:
    نوفمبر 10, 2023 الساعة 1:57 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
    حسبنا الله ونعم الوكيل

    رد

أخبار ذات صلة

بسبب نفاد الوقود.. السيارات تختفي في غزة وتُستبدل بعربات تجرها الحيوانات- (صور)
منذ ساعة واحدة
غزة: تضرر 50% من وحدات السكن جراء القصف الإسرائيلي- (فيديوهات)
منذ ساعة واحدة
الجزائر: محامون يحضرون لشكوى أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل بعد نداء تبون.. ودعم من الرئيس الكولومبي
منذ ساعة واحدة
نقابة الصحافيين الفلسطينيين: أكتوبر هو الأسوأ في تاريخ الصحافة العالمية بسبب حجم ضحايا المجازر الإسرائيلية
منذ ساعة واحدة

اشترك في قائمتنا البريدية