ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 11078 بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا- (فيديوهات)

غزة (الأراضي الفلسطينية): أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة أن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 11078 شهيدا في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة “ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و 678 مسنًا وإصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة”.

وأضاف القدرة “وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لا زالوا تحت الأنقاض”.

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال للعيادات الخارجية بمستشفى الشفاء في #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/14J7B4yqiD — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 10, 2023

تهجير قسري لأهل غزة من ديارهم الى الجنوب

منقطعين من كل اشي الا من رحمتك يا رب pic.twitter.com/HGtXkLwLBB — hamzeh (@kasasbeh77) November 10, 2023

رسالة الدكتور البطل عز الدين اللولو من مستشفى الشفاء غرب غزة ..

لن نخرج من المستشفى إلا مُنتصرين أو شهداء .. pic.twitter.com/5GSRCp3DcR — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 10, 2023

رسالة عاجلة من داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال وسط مدينة غزة pic.twitter.com/pL70XOSPRf — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 10, 2023

يا مُغيث قد اشتدّ الكربُ وعظم البلاء، وطال الفقدُ كل القلوب، يا قوي قد أُغلقت الأبواب إلا من تُجاهك، وضاقتِ السبل إلا من ناحيتك وكثرت الدماء وكلها لوجهك، وهُدت الدور وإنها لرخيصة في سبيلك؛ نتسول إليك وأنت العلي القادر فكن لأهل غزة عونًا وغوثًا ونصرًا وممدًا وقوةً وجبرًا pic.twitter.com/4BDZTBSA79 — L A I T H (@Laith_ziod) November 10, 2023

الاحتلال الإسرائيلي المجرم يحاصر الآن أطفالا ونساء ونازحين في مستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة pic.twitter.com/1bm2gmI67w — رضوان الأخرس (@rdooan) November 10, 2023

(أ ف ب)