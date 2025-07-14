ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي بغزة إلى 58 ألفا و386 شهيدا 

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى “58 ألفا و386 شهيدا و139 ألفا و77 جريحا” جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان: “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 120 شهيدا (منهم 3 شهداء انتشال) و557 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت: “وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58 ألفا و386 شهيدا و139 ألفا و77 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

الوزارة لفتت إلى أنه “تم إضافة 240 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممَّن تم اكتمال بياناتهم”.

ومنذ أن استأنفت إسرائيل الإبادة في 18 مارس/ آذار بلغت حصيلة الضحايا “7 آلاف و568 شهيدا و27 ألفا و36 إصابة”، وفق البيان.

وتابعت الوزارة: “وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من (ضحايا انتظار) المساعدات 5 شهداء وأكثر من 143 إصابة”.

وبذلك “يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممَّن وصلوا المستشفيات إلى 838 شهيدا وأكثر من 5 آلاف و575 إصابة”، حسب الوزارة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

(وكالات)