ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 59 ألفا و219 شهيدا

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى “59 ألفا و219 شهيدا، إضافة إلى 143 ألفا و45 إصابة” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الوزارة قالت في بيان: “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 113 شهيدا (13 منهم انتشالا) و534 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية“.

وتابعت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و219 شهيدا إضافة إلى 143 ألفا و45 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

ومنذ أن استأنفت إسرائيل حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، بلغت حصيلة الضحايا “8 آلاف و363 شهيدا و31 ألفا و4 إصابات”، وفق البيان.

الوزارة أفادت أيضا بأنه “وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 34 شهيدا وأكثر من 644 إصابة”.

وأوضحت أنه بذلك “يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممَّن وصلوا المستشفيات إلى ألف و60 شهيدا وأكثر من 7 آلاف و207 إصابات” منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

ومنذ ذلك اليوم، تعتمد إسرائيل آلية لتوزيع مساعدات شحيحة يقول الفلسطينيون إنها تخدم مخطط تهجيرهم، وتشهد يوميا قتل وجرح مدنيين من منتظري المساعدات.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الضحايا ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة بدعم أمريكي أكثر من 9 آلاف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات أكثر من 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(وكالات)