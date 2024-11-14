ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43736 شهيدا

قطاع غزة- الأراضي الفلسطينية: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة الخميس أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة ارتفعت إلى 43736 شهيدا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية “24 شهيدا” نُقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 103370 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن صباح الخميس عشرة أشخاص في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إنه “تم نقل 10 شهداء على الأقل وحوالي 30 مصابا، وجميعهم من المدنيين، على إثر عدة غارات جوية نفذها الاحتلال صباح اليوم في مناطق مختلفة على قطاع غزة، حيث لا يزال عدد من المفقودين بعضهم تحت أنقاض المنازل المستهدفة”.

وينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هجوما جويا وبريا في شمال غزة، خصوصا في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، زاعما إن الغرض منه منع مقاتلي حماس من إعادة تشكيل صفوفهم.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل تسبّب بمقتل 1206 أشخاص معظمهم مدنيون، حسب حصيلة تستند إلى أرقام رسمية لسلطات الاحتلال تشمل مَن لقوا حتفهم أو قتِلوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخلال الهجوم، خُطف 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول جيش الاحتلال إنهم ماتوا.

وتردّ قوات الاحتلال الإسرائيلي مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة.

(وكالات)