سياسة | عربي | فلسطين

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43736 شهيدا

14 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

قطاع غزة- الأراضي الفلسطينية: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة الخميس أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة ارتفعت إلى 43736 شهيدا على الأقل.
وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية “24 شهيدا” نُقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 103370 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن صباح الخميس عشرة أشخاص في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إنه “تم نقل 10 شهداء على الأقل وحوالي 30 مصابا، وجميعهم من المدنيين، على إثر عدة غارات جوية نفذها الاحتلال صباح اليوم في مناطق مختلفة على قطاع غزة، حيث لا يزال عدد من المفقودين بعضهم تحت أنقاض المنازل المستهدفة”.
وينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هجوما جويا وبريا في شمال غزة، خصوصا في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، زاعما إن الغرض منه منع مقاتلي حماس من إعادة تشكيل صفوفهم.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل تسبّب بمقتل 1206 أشخاص معظمهم مدنيون، حسب حصيلة تستند إلى أرقام رسمية لسلطات الاحتلال تشمل مَن لقوا حتفهم أو قتِلوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخلال الهجوم، خُطف 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول جيش الاحتلال إنهم ماتوا.
وتردّ قوات الاحتلال الإسرائيلي مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

قطر: قصف إسرائيل مدرسة للأونروا بغزة امتداد لسياسات استهداف المدنيين
منذ 20 ساعة
الشرطة الألمانية تعتقل 111 شخصا مؤقتا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين
منذ 20 ساعة
المغرب.. مسيرة حاشدة بطنجة ضد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة- (فيديو)
16 - نوفمبر - 2024
“حزب الله” يعلن للمرة الأولى استهداف محطة نيشر الإسرائيلية للغاز جنوب شرق ‏مدينة حيفا بصواريخ نوعية- (فيديو)
16 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية