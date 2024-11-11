استشهاد وإصابة 28 شخصا بغارة إسرائيلية على بلدة في عكار شمال لبنان- (فيديو)

بيروت:أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية الاثنين، على بلدة في منطقة عكار في أقصى شمال البلاد أسفرت عن استشهاد ثمانية أشخاص على الأقل في واحدة من أبعد الهجمات عن الحدود منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت الوزارة في بيان “غارة العدو الإسرائيلي على عين يعقوب – عكار أدت في حصيلة أولية إلى سقوط ثمانية شهداء وإصابة أربعة عشر آخرين بجروح”.

تغطية صحفية: انتشال جثامين ونقل جرحى واستمرار أعمال البحث تحت الأنقاض بعد قصف الاحتلال بناية سكنية داخل بلدة عين يعقوب في عكّار شمال لبنان. pic.twitter.com/R20dNpo8HO — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 11, 2024

تغطية صحفية: ارتقاء لبنانيين وجرحى واستمرار أعمال البحث تحت الأنقاض بعد قصف الاحتلال بناية سكنية داخل بلدة عين يعقوب في عكّار شمال لبنان. pic.twitter.com/b11iVOPizu — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 11, 2024

وأفاد شهود عيان ومصادر طبية أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى يقطنه عدد من النازحين في بلدة عين يعقوب شمال لبنان، ما أدى لاستشهاد وإصابة 28 شخصاً على الأقل.

ووفقاً للمصادر ذاتها فإن عدداً من المفقودين ما زال تحت الأنقاض بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وبدأت أعمال الإغاثة.

وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت في خبر مقتضب بأن الحصيلة الأولية غير الرسمية للغارة على منزل في بلدة عين يعقوب بلغت 28 بين شهيد وجريح.

وأضافت أنه من بين الضحايا سوريين ولبنانيون نازحون وأهالي من البلدة.

تغطية صحفية: انقاذ عدد من الناجين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزل في عين يعقوب العكارية pic.twitter.com/YGl2lcseN4 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 11, 2024

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، إن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يوم أمس الأحد ارتفعت إلى 3243 شهيدا و 14134 جريحا.

وأعلن المركز في تقريره اليومي، أن حصيلة يوم أمس فقط بلغت 54 شهيدا و56 جريحا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين “منذ بدء العدوان 191 شهيدا و308 جريحا، وبلغ عدد الآليات المستهدفة 244 آلية، وتم تسجيل 65 اعتداء على المستشفيات، و88 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و217 اعتداء على الجمعيات الإسعافية” بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

يذكر أن الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان. وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

(وكالات)