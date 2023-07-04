ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 10 شهداء.. وتحذيرات من تدهور الوضع الإنساني- (صور وفيديو)

جنين: واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عمليته العسكرية في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 10 وأكثر من 100 مصاب.

وأفاد مسعفون بالعثور على جثمان شهيد في المخيم، في وقت سابق، وهو لفتى يبلغ من العمر 17 عاما، فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي.

وبحسب مصادر طبية، فإن حالة 20 جريحا على الأقل لا زالت خطيرة.

وكان 8 فلسطينيين استشهدوا في اليوم الأول من العملية العسكرية لجيش الاحتلال في المخيم، والتي توصف بأنها الأوسع والأشد منذ عام 2002.

وبحسب مصادر فلسطينية، أغارت طائرات إسرائيلية مسيرة على مناطق متفرقة داخل مخيم جنين وسمعت سلسلة من الانفجارات بالتزامن مع تواصل اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأعلنت جماعات فلسطينية مسلحة، بشكل متكرر، عن تبني تفجير عبوات ناسفة وخوض اشتباكات مسلحة وإيقاع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

نسير للموت كأنَّا في طرب .. مشهد من مشاهد البطولة في مخيم جنين اليوم pic.twitter.com/sboVKUSxKH — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 3, 2023

وأظهرت لقطات فيديو من داخل المخيم دمارا واسعا في البنى التحتية والمحال التجارية.

مخيم جنين صباح اليوم pic.twitter.com/yPSWwpFZ3G — أحمد العربي (@AAlarabby) July 4, 2023

تغطية صحفية: “الدمار في كل مكان.. مشاهد من الدمار الذي حل في جنين بسبب العدوان الإسرائيلي”. pic.twitter.com/HwCYQuGovx — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 4, 2023

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أنها تمكنت من إجلاء نحو 3 آلاف فلسطيني من مخيم جنين.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الليلة الماضية، بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف “تهجير” أهالي مخيم جنين.

غير أن الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا نفى فيه إجباره العائلات في مخيم جنين على الخروج من منازلها.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يجبر مئات العائلات الفلسطينية التي تسكن #مخيم_جنين على النزوح من بيوتها تحت تهديد قصف منازلهم تمهيدا لاقتحام المخيم وآليات الاحتلال مصحوبة بالجرافات تتقدم نحو المخيم وسط ترقب لمواجهة فاصلة مع المقاومين pic.twitter.com/rIFs57gmVn — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) July 3, 2023

تغطية صحفية: “افترشوا الأرض.. هكذا بات النازحون من مخيم جنين ليلتهم في باحة ومحيط مستشفى جنين الحكومي”.

تصوير: علي سمودي pic.twitter.com/qa5U6aeJsh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 4, 2023

وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية بقصف منزل وسط المخيم ما أسفر عن استشهاد شاب.

ولاحقا، أغارت طائرات إسرائيلية مسيرة بالصواريخ على عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

وتبع ذلك اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين.

وقطعت تلك القوات الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

تستمر المواجهة في مخيم جنين مع صمود اسطوري للمقاومة داخل المخيم. لقطات من القصف الجوي الإسرائيلي pic.twitter.com/TsmfYnuBxV — Hanzala (@Hanzpal2) July 4, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته المسيرة أغارت على أهداف “إرهابية” ومسلحين في مخيم جنين ودمرت معملا لإنتاج وتخزين عبوات ناسفة.

وذكر الجيش أن قواته عثرت وصادرت منصة إطلاق قذيفة صاروخية محلية الصنع ووسائل قتالية أخرى وستواصل العمل لإحباط “التهديدات الإرهابية” في المنطقة.

مخيم جنين مساحته الجغرافية لا تتعدى كيلو ونصف شاهدوا عدد طائرات الاستطلاع التي تحلق بكثافة في سماء المخيم الصغير !! منها طائرات انتحارية ومنها طائرات محملة بصواريخ قاتلة#بأس_جنين pic.twitter.com/1R7QNFfvko — محمد سعيد نشّوان – غزة (@MohmdNash) July 4, 2023

ووصف الفلسطينيون العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين بأنها الأوسع منذ عملية “السور الواقي” التي شنتها إسرائيل عام 2002 في جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية.

ويقع مخيم جنين الذي أقيم عام 1953، إلى الغرب من مدينة جنين على مساحة حوالي 473 دونماً، ويقطنه نحو 12 ألف لاجئ فلسطيني.

وبحسب مصادر فلسطينية رسمية، استشهد 190 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري غالبيتهم العظمى في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي في أكبر حصيلة منذ سنوات.

وتسود مخاوف من اتساع دائرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يجرى في جنين لاسيما احتمال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بعد تحذيرات من الفصائل الفلسطينية المسلحة بـ”الرد في كل الساحات”.

تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني

حذرت أوساط فلسطينية، الثلاثاء، من تدهور الوضع الإنساني داخل المخيم.

وقال رئيس بلدية جنين نضال العبيدي إن السلطات الإسرائيلية لم تستجب حتى الآن بفتح ممرات آمنة لإيصال الإمدادات الإنسانية لسكان مخيم جنين الذي وصفه بالمنكوب.

وذكر العبيدي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية أن سكان مخيم جنين يعانون من قطع لإمدادات المياه والكهرباء والإنترنت في وقت ينذر نفاد المواد الغذائية بخطر أكبر.

وأشار إلى اتصالات من وسطاء، أبرزهم مصر والأمم المتحدة، بهدف توفير المساعدات الإنسانية وإعادة توصيل المياه والكهرباء لسكان المخيم، وتسهيل إيواء النازحين من العائلات.

وشدد العبيدي على أن الوضع داخل مخيم جنين “متأزم جدا وفي غاية الخطورة”.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر إن الوضع الإنساني داخل المخيم “صعب للغاية والسكان فيه بحاج لإمدادات عاجلة من الدواء والماء والغذاء في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على المخيم”.

(وكالات)