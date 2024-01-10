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ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 23357 شهيدا و59410 إصابات- (فيديوهات)

10 - يناير - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 23 ألفا و357 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “تلغرام” إن إسرائيل ارتكبت “14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة”.

وأضافت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأشارت إلى ارتفاع “حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 إصابات منذ 7 أكتوبر الماضي”.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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