ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 23357 شهيدا و59410 إصابات- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 23 ألفا و357 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “تلغرام” إن إسرائيل ارتكبت “14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة”.

وأضافت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

جانب من الدمار الذي خلفه قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي في حي الزيتون جنوبي #غزة

Part of the devastation caused by the bombing of the Israeli occupation aircraft in the Al-Zaytoun neighborhood in southern #Gaza pic.twitter.com/hvguSlv4sw

— wewiv (@wewiv2014) January 10, 2024