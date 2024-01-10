ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 23357 شهيدا و59410 إصابات- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 23 ألفا و357 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “تلغرام” إن إسرائيل ارتكبت “14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة”.

وأضافت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

جانب من الدمار الذي خلفه قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي في حي الزيتون جنوبي #غزة

Part of the devastation caused by the bombing of the Israeli occupation aircraft in the Al-Zaytoun neighborhood in southern #Gaza pic.twitter.com/hvguSlv4sw — wewiv (@wewiv2014) January 10, 2024

وأشارت إلى ارتفاع “حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 إصابات منذ 7 أكتوبر الماضي”.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

الدمار الذي أحدثه قصف الإحتلال، وذلك للجامعة الإسلامية في #غزة. pic.twitter.com/XW0KTTpZZH — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) January 10, 2024

وصية فلسطينية قتل الاحتلال الإسرائيلي عدداً من أفراد عائلتها بعد قصف منزلهم في رفح: "يندفنو مع بعض ايناس الكبيرة مع ايناس الصغيرة ولدتها بنفس تاريخ جدتها".#غزة #Gaza #GazaGenocide pic.twitter.com/PwzJaeihSj — شبكة أصدقاء فلسطين (@fopnetwork_ar) January 10, 2024

قصف إسرائيلي في محيط مستشفى في غزة pic.twitter.com/3F5pkIeJbN — Usef Suleiman (@UsefSuleim86231) January 10, 2024

استشهاد 3 مزارعين من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم خلال عملهم في أرضهم بمنطقة المطار شرق رفح جنوبي قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/3U7wYx1rJ5 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 10, 2024

(الأناضول)