ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200

تل أبيب: ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200، منذ بدء المعارك فجر السبت، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية فجر الأربعاء، إن عدد القتلى ارتفع إلى 1200، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 2900.

وأضافت أن العدد مرشح للزيادة مع استمرار المعارك من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى “غلاف غزة”.

وهذا هو أول إعلان رسمي إسرائيلي عن الحصيلة الجديدة للقتلى والمصابين.

وكانت الحصيلة السابقة للقتلى 1000 قتيل، بينما كان عدد المصابين المعلن 2800.

ومساء الثلاثاء، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة عن مسؤولين في تل أبيب لم تسمهم، أن عدد القتلى الإسرائيليين يتجاوز الـ1200 وأن الأسرى لدى حركة “حماس” بقطاع غزة يزيد عددهم عن 200.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)