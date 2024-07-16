ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة إلى 9690 منذ 7 أكتوبر

رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع الإجمالي إلى 9 آلاف و690 منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة شؤون الأسرى (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك، الثلاثاء، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9690 مواطنا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا”.

وتشمل هذه الحصيلة الإجمالية مَن يطلق الاحتلال سراحهم لاحقا ومَن يواصل اعتقالهم.

وأضافت الهيئتان أن “قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون”.

وتوزعت الاعتقالات الجديدة على محافظات رام الله (وسط)، وبيت لحم والخليل (جنوب)، ونابلس وطولكرم (شمال)، وفق البيان.

وأفادت الهيئتان بأن “الاحتلال يواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

(الأناضول)