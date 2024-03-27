سياسة | عربي | فلسطين

ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 7820 فلسطينيا

27 - مارس - 2024

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رام الله: ارتفع عدد المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة إلى 7 آلاف و820 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 20 فلسطينيا.

أفاد بذلك بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وبحسب البيان فإن “القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس (الثلاثاء) وحتى صباح اليوم الأربعاء، 20 مواطنا على الأقل من الضفة لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 7820”.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات رام الله (وسط)، والخليل (جنوب)، ونابلس وسلفيت وطولكرم وجنين (شمال)، إذ شهدت الأخيرة أمس عملية اقتحام وتنكيل واسعة أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقت إسرائيل على اعتقالهم، ومن أفرجت عنهم لاحقا.

(الأناضول)

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