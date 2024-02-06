ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27585- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضافت أنه في “اليوم الـ 123 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.

هذه المشاهد ما تزال قاسية رغم تكررها يومياً منذ نحو 4 أشهر في غزة#GazaHolocaust #Gaza_Genocide pic.twitter.com/ZGxui70Kpv — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 6, 2024

ارتقى وأصيب عدد من أولاده ونجا من القصف عدة مرات… حاج فلسطيني من غزة: "مسلم أمري لله لأنه الموت والحياة بيده". pic.twitter.com/hFevV6cC5S — خبرني Khaberni (@khaberni) February 6, 2024

أطفالنا في غزة ينامون في أقفاص الدجاج في رفح..

من ملفات قصص النازحين pic.twitter.com/BcrRWjZylV — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) February 6, 2024

" في شاطئ بورنموث ببريطانيا"

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"صفوا الاف قطع من ملابس للاطفال بطول 5 كم تعبيرا عن 11500 طفل قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزه" pic.twitter.com/UDbLqsZVSL — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) February 6, 2024

( د ب أ )