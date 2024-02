ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 27238- (صور وفيديوهات)

غزة: ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، السبت، إلى “27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم 120 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”.

وقالت الوزارة إنه “في اليوم 120 للحرب، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.238 شهيدا و66.452 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و165 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

Palestinian children and women arrive to the Al Aqsa hospital after being forced by the occupation forces to leave the north of Gaza Strip.

وصول أطفال ونساء إلى مستشفى شهداء الاقصى بعد أن أجبرهم جيش الإحتلال على النزوح من شمال قطاع غزة pic.twitter.com/FiGSWbAINV

— fatfoot (@titihouche) February 3, 2024