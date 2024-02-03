ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 27238- (صور وفيديوهات)

غزة: ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، السبت، إلى “27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم 120 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”.

وقالت الوزارة إنه “في اليوم 120 للحرب، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.238 شهيدا و66.452 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و165 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

أب يلقي نظرة الوداع الأخيرة على نجله الشهيد بقصف الاحتلال على رفح#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/z5O25DxfE1 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 3, 2024

"قوم يا صاحبي".. شاب يودع صديقه الذي ارتقى في غارات الاحتــلال على رفح خلال الليل. pic.twitter.com/Xz53FpfaXH — خبرني Khaberni (@khaberni) February 3, 2024

Palestinian children and women arrive to the Al Aqsa hospital after being forced by the occupation forces to leave the north of Gaza Strip. وصول أطفال ونساء إلى مستشفى شهداء الاقصى بعد أن أجبرهم جيش الإحتلال على النزوح من شمال قطاع غزة pic.twitter.com/FiGSWbAINV — fatfoot (@titihouche) February 3, 2024

الهلال الأحمر: استشهاد الزميلة هداية حمد، مديرة دائرة الشباب والمتطوعين في قطاع غزة؛ جرّاء إطلاق الاحتلال النار عليها، أثناء تواجدها في مقر الجمعية في خانيونس. pic.twitter.com/LAe9MRfWch — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) February 2, 2024

شاهد | الأبراج المصرية غربي غزة بعد تدميرها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل افتتاحها pic.twitter.com/ug8dXKK78g — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) February 3, 2024

(الأناضول)