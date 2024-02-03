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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 27238- (صور وفيديوهات)

3 - فبراير - 2024

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غزة: ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، السبت، إلى “27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم 120 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”.

وقالت الوزارة إنه “في اليوم 120 للحرب، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.238 شهيدا و66.452 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و165 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 3, 2024 الساعة 10:40 ص

    يا الله يا الله يا الله متى سيتوقف حمام الدم الفلسطيني الذي ترتكبه عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين منذ 1948

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 3, 2024 الساعة 11:05 ص

    اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر ظالم حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🌴🤲🌴🤲

    رد

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