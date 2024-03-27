ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم جنين الأربعاء إلى 4 

جنين: ارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، الأربعاء، إلى 4، بعد استشهاد شاب من نابلس متأثرا بجراحه.

وأعلن تلفزيون فلسطين عبر منصة تلغرام “استشهاد الشاب وليد لؤي الأسطة (19 عاما) من نابلس، أصيب خلال القصف على مخيم جنين صباح اليوم، ليرتفع عدد الشهداء الى 4”.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ “استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 خلال عدوان الاحتلال على جنين”.

ولفتت إلى أن “الشهداء هم أيمن يوسف عزوقة (19 عاما)، أصيب برصاص في الصدر والبطن، ومحمد ناصر السبتي (19 عاما)، وحمزة حسام عرعراوي وكلاهما أصيب في قصف بمسيرة إسرائيلية”.

استشهاد الشاب وليد لؤي وليد الاسطه ( 19 سنه ) من محافظة نابلس اثر القصف الذي استهدف حارة الدمج بمخيم جنين .. ليلتحق بالأقمار الثلاثة الذين ارتقوا خلال اجتياح قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم، وهم :

– محمد ناصر بني غرة من مخيم جنين

– حمزة عرعراوي من نابلس

– أيمن عزوقة من… pic.twitter.com/G8D07iLfiM — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) March 27, 2024

وذكر شهود أن الجيش الإسرائيلي قصف حارة الدمج عبر مسيّرة، ما أدى إلى عدد من الإصابات تم نقلها عبر مركبات خاصة ومركبات إسعاف.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية قد اقتحمت، فجر الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وبلدتي برقين وقباطية قرب جنين، برفقة جرافات وشرعت في عملية تجريف البنية التحتية.

اسـتـشـهـاد ثلاثة فلسطينيين جراء قـصـف الاحتلال مواقع في مخيم جنين #الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/RLU2DAZY7U — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2024

(الأناضول)