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ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم جنين الأربعاء إلى 4 

27 - مارس - 2024

الشهيد وليد الأسطة- (مواقع التواصل)

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جنين: ارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، الأربعاء، إلى 4، بعد استشهاد شاب من نابلس متأثرا بجراحه.

وأعلن تلفزيون فلسطين عبر منصة تلغرام “استشهاد الشاب وليد لؤي الأسطة (19 عاما) من نابلس، أصيب خلال القصف على مخيم جنين صباح اليوم، ليرتفع عدد الشهداء الى 4”.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ “استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 خلال عدوان الاحتلال على جنين”.

ولفتت إلى أن “الشهداء هم أيمن يوسف عزوقة (19 عاما)، أصيب برصاص في الصدر والبطن، ومحمد ناصر السبتي (19 عاما)، وحمزة حسام عرعراوي وكلاهما أصيب في قصف بمسيرة إسرائيلية”.

وذكر شهود أن الجيش الإسرائيلي قصف حارة الدمج عبر مسيّرة، ما أدى إلى عدد من الإصابات تم نقلها عبر مركبات خاصة ومركبات إسعاف.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية قد اقتحمت، فجر الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وبلدتي برقين وقباطية قرب جنين، برفقة جرافات وشرعت في عملية تجريف البنية التحتية.

(الأناضول)

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