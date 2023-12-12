ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 18412- (صور وفيديو)

شاب فلسطيني يحمل مسنا مصابا إثر القصف الإسرائيلي على رفح اليوم الثلاثاء

قطاع غزة: ارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 18412 شخصا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب “18412 شهيدا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع”.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، إنه وصل إلى المستشفيات 207 شهداء و450 إصابة خلال الساعات الماضية وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وقال القدرة إن “مرضى السرطان يفقدون حياتهم في مراكز الإيواء نتيجة خروج مستشفى الصداقة التركي للسرطان عن الخدمة، ونطالب الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان بإعادة تشغيل المستشفى وتوفير الحماية لها”.

وأضاف أن “الطواقم الصحية رصدت 326 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء” المختلقة في القطاع.

وتابع القدرة أنه “خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة، بما فيها مدينة رفح (جنوب) التي تدعي (إسرائيل) كذبا أنها آمنة”.

تغطية صحفية: "الصحفي عبد القادر صباح يتحدث عن الجرائم التي ارتكبها الاحـــتـلال في مدرسة فلسطين، شمال قطاع غزة". pic.twitter.com/rGAKeDjPyr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 12, 2023

صورة عائليّة من غزَّة 💔

لا سامحَ كلَّ من كان قادراً على منع هذه الجرائم ولم يفعل! pic.twitter.com/9Pzf362BVW — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) December 12, 2023

(وكالات)